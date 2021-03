Quello delle eSIM è un mercato che al momento interessa soltanto una ristretta cerchia di utenti mobile e che vede già alcuni dei principali operatori telefonici italiani offrire una propria soluzione: a essi a breve potrebbe aggiungersi anche Vodafone.

Da tempo si susseguono indiscrezioni secondo cui Vodafone potrebbe presto lanciare le proprie eSIM e nelle ultime ore si sono fatte insistenti quelle secondo cui ciò dovrebbe avvenire a breve.

Ricordiamo che le eSIM (Embedded SIM) sono delle “schede SIM virtuali” che possono essere utilizzate in sostituzione di quelle fisiche per attivare piani telefonici dagli operatori che le supportano e, ovviamente, a condizione di avere uno smartphone che sia in grado di sfruttarle (tra i modelli compatibili, ad esempio, vi è il Motorola RAZR).

Anche Vodafone dovrebbe presto vendere le proprie eSIM

Vodafone fino a questo momento offriva già un servizio di eSIM per alcuni tipi di utilizzo ma non per supportare i piani voce e dati su uno smartphone.

Ebbene, pare che tutto ciò stia per cambiare e che già dai prossimi giorni le prime eSIM di Vodafone potrebbero arrivare nei rivenditori che appartengono alla catena di questo operatore, con la possibilità di essere attivate per i clienti che le richiedono (probabilmente anche se “semplici” consumer).

Resta da capire se i prezzi che Vodafone deciderà di adottare saranno concorrenziali con quelli che gli altri operatori telefonici propongono, dipendendo anche da tale aspetto un possibile successo di questa nuova soluzione.

Al momento, ad ogni modo, quello delle eSIM resta un mercato di nicchia e probabilmente la situazione non cambierà ancora per qualche anno, almeno fino a quando i principali produttori di smartphone non decideranno che è arrivato il momento di “imporre” questa funzionalità con i propri nuovi telefoni.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche