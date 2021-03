Una famosa pubblicità televisiva di parecchi anni fa diceva che “la potenza è nulla senza controllo“, e sembra proprio che gli ingegneri OnePlus seguano questa grande verità come se fosse un mantra. Come abbiamo sottolineato all’interno della recensione di OnePlus 9 Pro disponibile nel video sottostante, il display dello smartphone di fascia alta è uno dei migliori presenti in circolazione.

Si arriva a 1 Hz solo in un caso specifico

Si tratta di un pannello OLED da 6,78 pollici a risoluzione 1440p realizzato da Samsung, la cui tecnologia è del tutto identica a quella del display che il colosso sudcoreano impiega ad esempio su Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Oltre ad offrire un refresh rate fino a 120 Hz e a contenere i consumi del 46% rispetto ai display OLED non LTPO, OnePlus si è spinta oltre per quanto riguarda la gestione hardware del refresh rate.

Sappiamo, infatti, che il display di OnePlus 9 Pro è in grado di modulare il refresh rate da 1 Hz a 120 Hz, ma solo oggi, come comunica la compagnia stessa, sappiamo quando il display si spinge ad appena 1 Hz di refresh. Se, ad esempio, quando si avvia un gioco il display è in grado di arrivare a 120 Hz, la visualizzazione di una immagine statica può portare il display a 1 Hz.

Lo scenario di utilizzo impatta pesantemente sul modo in cui il display passa da un estremo all’altro, ma per la stragrande maggioranza delle volte si noterà un refresh rate a 60 o 120 Hz in relazione a come si sta utilizzando lo smartphone.