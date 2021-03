Google Play è il principale store dal quale scaricare applicazioni e giochi per uno smartphone o un tablet Android, ma non è l’unico. Esistono numerosi store di terze parti che, per quanto possano non essere così affidabili e sicuri quanto quello di Google, sono comunque piuttosto popolari. Aurora Store è proprio uno di questi.

Aurora Store presenta un’interfaccia classica e di facile utilizzo, mostrando nella pagina principale le applicazioni e i giochi in evidenza. Tutte le applicazioni sono raggruppate in categorie e possono essere aggiornate automaticamente, mentre i titoli installati sul dispositivo appaiono in un’apposita scheda con tanto di numero di versione corrispondente. In queste ultime ore, Aurora Store ha ricevuto un aggiornamento al quale gli sviluppatori avrebbero lavorato per un bel po’ di tempo e che introduce, tra le altre cose, un’interfaccia utente rinnovata, nuovi temi e una più semplice scoperta delle applicazioni.

Tutte le novità della versione 4.0.2 di Aurora Store

La nuova interfaccia utente di Aurora Store sembra essere molto simile a quella di Google Play. Le vecchie schede “Home”, “Aggiornamenti” e “Categorie” sono state sostituite dalle nuove sezioni “App”, “Giochi” e “Aggiornamenti”, per semplificare la ricerca e la scoperta di nuove applicazioni da scaricare sullo smartphone. Allo stesso tempo, la barra di ricerca che un tempo era posta in alto è stata sostituita da un più pratico pulsante di ricerca e spostato nell’angolo in basso a destra della schermata.

E’ inoltre possibile personalizzare l’interfaccia di Aurora Store applicando un tema (a tal proposito, l’aggiornamento ha introdotto una nuova serie di temi scuri, tra cui “Pitch Black”, “Dark-X” e “Disskord”) che può essere ulteriormente personalizzato impostando un colore di evidenziazione. In seguito all’aggiornamento, l’app permette adesso anche di scegliere tra quattro diversi programmi di installazione, tra cui un programma di installazione di root, uno di sessione e uno nativo.

Il changelog completo comprende:

Nuova API GPlay

Nuova interfaccia utente migliorata

Migliori programmi di installazione delle applicazioni

Theme Engine

Correzione di bug e miglioramenti

Aurora Store è compatibile con un qualsiasi smartphone o tablet con Android 5 o versioni successive e è utilizzato spesso dagli utenti che sono in possesso di un dispositivo su cui non sono installati i servizi di Google Play, fornendo l’accesso a tutte le app e i giochi qui disponibili. Chi è in possesso di Aurora Store vedrà nelle prossime ore apparire una notifica circa la disponibilità della nuova versione dell’app (che è per l’esattezza la versione 4.0.2). Chi, invece, vuole scaricare questo store sullo smartphone può farlo dal seguente link.

Download Aurora Store da GitLab