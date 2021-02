Gli sviluppatori dietro ad Aurora Store stanno lavorando a una nuova versione, la 4, che migliora l’app sotto diversi punti di vista, portando l’interfaccia sempre più vicina a quella del vero Google Play Store. Non sapete di che si tratta? Andiamo a scoprire tutto.

Cos’è Aurora Store e quali sono le novità dell’aggiornamento 4.0

Aurora Store è un client open source del Google Play Store che consente agli utenti con almeno Android 5.0 Lollipop di cercare, scaricare e aggiornare le app e i giochi. La sua peculiarità è che non richiede a bordo le GApps o i servizi Google per funzionare, cosa che rende l’app utile per diversi utenti, tra i quali i possessori di smartphone Huawei con HMS. Inoltre permette di modificare la regione geografica di provenienza e le informazioni relative al dispositivo in uso.

Gli sviluppatori, come detto, stanno lavorando alla versione 4 di Aurora Store, e grazie al gruppo Telegram ufficiale possiamo dare uno sguardo alla rinnovata interfaccia e alle novità con qualche screenshot. Come potete vedere dalle immagini, la UI è chiaramente ispirata a quella del Google Play Store, con le sezioni App, Giochi e Aggiornamenti al posto delle “vecchie” Home, Aggiornamenti e Categorie.

Previous Next Fullscreen

Come scaricare e installare Aurora Store: fate attenzione

Se siete interessati a provare Aurora Store dovete fare attenzione a un “dettaglio”: non dovete mai utilizzare il vostro account Google per il download delle applicazioni, ma sfruttare l’account anonimo fornito dall’app stessa. In caso contrario potreste subire il ban dell’account a causa della violazione dei Termini di servizio di Google.

In attesa di mettere le mani sulla versione 4 potete scaricare l’ultima build stabile di Aurora Store a questo indirizzo.