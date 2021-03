La lista degli aggiornamenti software di oggi è particolarmente ricca e variegata: anche se tutti i dispositivi che vedremo di qui a poco fanno capo ai tre soli brand Samsung, Huawei e HONOR, troviamo varietà di device – smartphone, tablet, cuffie e smartwatch – e di update – dalle semplici patch mensili ai major update.

Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a scoprire tutte le novità degli aggiornamenti in roll out in queste ore.

Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy A71, Galaxy Buds+: le novità degli aggiornamenti

Si parla di update è immancabilmente salta fuori il nome di Samsung, che nella lista odierna schiera uno smartphone, un tablet e delle cuffie true wireless.

Samsung Galaxy A71 si prende subito la scena con un major update: è partito il roll out di Android 11 con annessa interfaccia proprietaria One UI 3.1. Il roll out è partito con un paio di settimane di ritardo rispetto all’annuncio iniziale, ma tocca subito il mercato europeo (partendo dalla Polonia).

Il file OTA da 2,7 GB porta con sé la versione firmware A715FXXU3BUB5, che include anche le patch di sicurezza di febbraio 2021 accanto alle grosse novità citate. Lo smartphone in argomento è il modello 4G e compie così un salto diretto dalla One UI 2.5 alla 3.1.

Tutta la serie Samsung Galaxy Tab S7 (anche il modello Plus e la variante 5G) sta ricevendo un update ricco di nuove aggiunte. Parliamo di circa 860 MB di file OTA, con versione firmware T870XXU1BUBB, T970XXU1BUBB, o T976BXXU1BUBB a seconda del modello. Prima di tutto sono presenti le patch di sicurezza di marzo 2021; in secondo luogo il changelog riporta varie novità per DeX e S Pen:

S Pen to text: “From now on you can directly enter texts in the field by writing with the S Pen”.

supporto Dolby in DeX mode.

Samsung Free: “Samsung Daily has been changed to Samsung Free service for improved UI and differentiated functions based on content attributes”.

Miglioramenti di stabilità per DeX mode e sensore di impronte.

Passando alle cuffie, le ottime Samsung Galaxy Buds+ stanno ereditando alcune funzioni dalle nuove Buds Pro (ecco la nostra recensione).

Il nuovo firmware R175XXU0AUB3 introduce lo switch rapido e seamless tra device Galaxy come smartphone e tablet. Purtroppo la feature Auto Switching è sfruttabile solo in abbinamento alla One UI 3.1. In aggiunta a questo, ci sono numerose opzioni gestibili direttamente dal menù Bluetooth dello smartphone, basta selezionare le Samsung Galaxy Buds+ nella lista dei device connessi via Bluetooth.

Huawei P40 Lite 5G, Mate 20 Lite, Mate 30E Pro 5G, P30 Pro NE, P30 Lite, P20 Lite, Watch GT 2 Pro: le novità degli aggiornamenti

I device Huawei coinvolti negli aggiornamenti software di oggi sono particolarmente numerosi, vediamo subito quali novità contengono.

Huawei P40 Lite 5G sta ricevendo un file OTA da 683 MB, che però contiene solo patch di sicurezza e anche vecchie: sono ancora quelle di dicembre 2020. Il nuovo firmware è la versione CDY-N29A 10.1.1.215 (C432E2R2P1).

Va un po’ meglio a Huawei Mate 20 Lite: 108 MB di OTA lo portano alle patch di sicurezza di gennaio 2021. Il nuovo firmware è la versione SNE-LX1 10.0.0.274 (C432E11R1P1).

Huawei Mate 30E Pro 5G (venduto solo in Cina) segue a ruota: sta ricevendo la EMUI 11.0.0.160 con le sole patch di gennaio 2021. Per fortuna in questo caso si parte già dalla EMUI 11.

Huawei P30 Pro New Edition era arrivato sul mercato con la EMUI 10.1, ma non è ancora arrivato il suo momento per la EMUI 11: il nuovo update porta la versione 10.1.0.201, pesa 136 MB e contiene le patch di sicurezza di gennaio 2021.

Patch di sicurezza di gennaio 2021 e nient’altro anche per altri due modelli: Huawei P30 Lite, con un OTA da 126 MB e firmware MAR-L21 10.0.0.397 (C431E13R2P7), e Huawei P20 Lite, con un file da 218 MB e firmware ANE-LX1 9.1.0.376 (C432E7R1P7).

Huawei Watch GT 2 Pro sta ricevendo il corposo aggiornamento di febbraio. L’update parte dalla Cina ma raggiungerà presto il modello global, pesa 77,26 MB e porta la versione firmware 11.0.4.28. Si parla solo di ottimizzazioni, che riguardano molto probabilmente anche la nuova Mood Messenger.

HONOR 20, 20 Pro, V20: le novità degli aggiornamenti

Chiudiamo con un major update per tre: HONOR 20, HONOR 20 Pro e HONOR V20 (da noi View20) stanno compiendo il passaggio alla tanto attesa Magic UI 4.0 (versione corrispondente alla EMUI 11).

Il file OTA pesa 1,84 GB, tutti e tre i modelli ottengono la versione firmware 11.0.0.138 e le novità sono in buona sintesi quelle che vi abbiamo mostrato nel nostro approfondimento sulla EMUI 11.

Come aggiornare Samsung Galaxy Tab S7, Galaxy A71, Galaxy Buds+, Huawei P40 Lite 5G, Mate 20 Lite, Mate 30E Pro 5G, P30 Pro NE, P30 Lite, P20 Lite, Watch GT 2 Pro, HONOR 20, 20 Pro, V20

Gli aggiornamenti per i device Samsung sono tutti già disponibili in Europa; quanto agli altri, si è già detto che Huawei Mate 30E Pro è venduto solo in Cina e che l’update per Huawei Watch GT 2 Pro è disponibile prima per la variante cinese. Tutti gli altri si stanno diffondendo gradualmente.

Se possedete uno dei modelli elencati, non vi resta che entrare nelle Impostazioni di sistema ed effettuare un controllo manuale. Naturalmente nel caso dei wearable Samsung Galaxy Buds+ e Huawei Watch GT 2 Pro dovete passare per le rispettive app.