Clubhouse, come ben sappiamo, non è ancora disponibile su Android ed è al momento esclusiva di iOS, ma gli sviluppatori sono focalizzati al 100% nel portare l’app su Android il prima possibile. La novità è stata svelata direttamente da Paul Davison, cofondatore del famoso social network audio, all’interno dell’evento settimanale Townhall proprio su Clubhouse.

Non arriverà prima dell’estate 2021

Davison non si è sbilanciato troppo sui dettagli relativi alla fase di avanzamento del client per Android, ma ha comunicato che la compagnia sta “lavorando duramente” allo sviluppo di Clubhouse per Android e che sono attesi almeno “un paio di mesi di lavoro” prima che possa essere portata su Android in forma stabile.

Queste informazioni indicano quindi che Clubhouse per Android potrebbe non arrivare prima dell’estate 2021, sempre se non incontreranno ostacoli per strada durante lo sviluppo del client. Nel mentre gli altri big del settore social non restano a guardare, ma anzi affilano le proprie armi per competere contro Clubhouse.

Mentre Twitter, ad esempio, potenzia il suo Spaces e si prepara a lanciarlo pubblicamente per il mese di aprile, Telegram giusto qualche giorno fa rilasciava un corposo aggiornamento potenziando di molto le chat vocali all’interno dei canali.

Per Clubhouse i prossimi mesi saranno di cruciale importanza, con la speranza che l’app per Android sarà in pari in termini di feature a quella di iOS.