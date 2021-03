Nel mese di dicembre, Telegram ha introdotto le chat vocali, che funzionano molto similmente a canali vocali di Discord. Al suo interno, gli utenti non inviano messaggi vocali, bensì partecipano a una conversazione in modo attivo, intervenendo quando opportuno. La chat vocale di Telegram funziona anche in background, rendendo questa funzionalità molto utile per chi, per esempio, sta lavorando dal proprio dispositivo e ha bisogno di confrontarsi con i propri colleghi sul da farsi. I gruppi che presentano una chat vocale attiva, inoltre, sono caratterizzati da una particolare barra che mostra chi è che sta parlando e anche quanto rumore sta facendo attraverso un’animazione.

Telegram ha deciso di aggiornare le sue chat vocali introducendo diverse importanti novità, avvicinandosi sempre più al modello di chat vocale proposto da Clubhouse. Alcune delle novità comprendono la possibilità di alzare la mano per prenotare il proprio intervento, link di invito e la possibilità di dare a una chat vocale un titolo che possa far più facilmente capire qual è il tema o la discussione che si sta affrontando al suo interno.

Un mare di novità per le chat vocali di Telegram

Anzitutto, dettaglio non poco importante, con questo ultimo aggiornamento Telegram espande la capacità della chat vocale a un numero illimitato di utenti. Ciò significa che, se un argomento è particolarmente interessante, quella chat vocale potrebbe raggiungere milioni di partecipanti e ascoltatori da tutto il mondo. Gli amministratori della chat vocale, inoltre, possono adesso decidere se registrare l’intera conversazione, così da renderla disponibile in un secondo momento per gli utenti che non hanno potuto collegarsi in tempo. Dal momento in cui si inizia a registrare, accanto al titolo della chat vocale verrà mostrato un piccolo led rosso. In questo modo, anche gli utenti sanno che il loro intervento potrebbe essere registrato. Una volta terminata la registrazione, questa viene automaticamente salvata all’interno dei Messaggi salvati.

Telegram offre anche la possibilità di silenziare determinati partecipanti di una chat vocale. La nuova funzione “alza la mano” permette agli utenti di prenotare il proprio turno e far sapere agli amministratori che si vuole intervenire su qualcosa che è stato detto. Gli amministratori possono poi stabilire se lasciar parlare il partecipante o meno.

Quando un utente si unisce a una chat vocale, ha adesso la possibilità di entrare con il proprio account personale o, se se ne è in possesso, con un canale. Questa è una opzione molto utile per persone che godono di una certa popolarità e che non vogliono attirare l’attenzione sui loro account personali. A proposito di account personali, gli amministratori della chat vocale possono adesso accedere al testo della vostra biografia: fatene buon uso per indicare i vostri interessi, le vostre competenze o per parlare un po’ di voi. Nella vita non si sa mai cosa potrebbe succedere: spesso e volentieri le chat vocali vengono utilizzate dalle aziende, grandi o piccole che siano, ma anche da altre realtà che potrebbero trovare interessante il vostro profilo.

Inoltre, gli amministratori di gruppi e canali pubblici possono adesso creare link d’invito da condividere con i propri contatti. Cliccando su tale link, gli utenti accedono immediatamente alla chat vocale. E’ possibile creare link sia per speaker che per ascoltatori, così da non dover attivare manualmente l’audio degli speaker quando questi si uniscono alla chat.

Per avviare una chat vocale, aprite il profilo di un gruppo o di un canale di cui siete amministratori, cliccate sui tre puntini verticali o orizzontali (dipende dal vostro sistema operativo) e selezionale la voce Avvia chat vocale. Per registrare una chat vocale, invece, cliccate sui tre puntini accanto al titolo e poi sulla voce Inizia registrazione.

Altre novità minori riguarda la possibilità di annullare l’inoltro di un messaggio a una chat errata cliccando sulla “X” prima di inviarli; e la possibilità di riprendere la riproduzione di un messaggio vocale dal punto in cui è stata interrotta. Potete scaricare la versione più recente di Telegram cliccando sul badge sottostante o dal link APK.

Link | Telegram | APK