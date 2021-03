Le applicazioni mobile sono molto importanti per i vari operatori telefonici, in quanto consentono agli utenti di avere la possibilità di gestire in qualunque momento le proprie offerte e visualizzare le principali informazioni e di recente si TIM e WINDTRE hanno rilasciato un aggiornamento delle rispettive app per Android.

Ricordiamo che entrambe queste applicazioni permettono agli utenti di tenere sotto contro i propri piani telefonici (e apportare le eventuali modifiche desiderate), visualizzare le soglie dei consumi, usufruire delle promozioni disponibili, avere assistenza dall’operatore e trovare le informazioni di cui possono avere bisogno.

MyTIM per Android si aggiorna con una nuova feature

Iniziando dall’applicazione MyTIM, la nuova release dedicata ai dispositivi basati su Android è la versione 5.7.2 e introduce la funzione Trova Negozio, grazie alla quale è possibile trovare rapidamente i punti vendita dell’operatore più vicini alla propria posizione.

Purtroppo le segnalazioni sui problemi riscontrati dagli utenti con tale applicazione continuano anche dopo questo aggiornamento e basta un rapido sguardo ai commenti pubblicati sul Google Play Store per rendersi conto che gli sviluppatori devono ancora impegnarsi per accontentare le loro richieste.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app MyTIM per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

L’applicazione WINDTRE per Android rinnova la sua interfaccia

Passando all’applicazione di WINDTRE, il team di sviluppatori con l’aggiornamento rilasciato nelle scorse ore ha apportato delle modifiche alla sua interfaccia.

Questo il changelog ufficiale della versione 8.7.0 dell’app WINDTRE per Android:

Abbiamo rinnovato la home page migliorando la modalità di visualizzazione dei contatori.

Purtroppo anche in questo caso basta un rapido sguardo ai commenti lasciati dagli utenti nel Google Play Store per rendersi conto che sono in tanti a lamentare qualche problema di troppo.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile dell’app WINDTRE per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

