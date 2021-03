Sul sito Samsung sono disponibili diverse iniziative per chi è interessato ad acquistare uno dei prodotti del brand. Per chi vuole cambiare smartphone troviamo un codice sconto valido su Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra, al quale si aggiunge (senza essere cumulabile purtroppo) il codice sconto per la Festa del Papà del 5%. Il sito propone anche una supervalutazione dell’usato per l’acquisto di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72 e un ulteriore codice sconto per le categorie di prodotti dedicati alla pulizia e alla casa.

Procediamo con ordine e scopriamo tutto nel dettaglio.

Samsung Galaxy S21 e non solo: codici sconto per tutti

Partiamo dai flagship Samsung Galaxy S21, che possono essere acquistati sullo shop ufficiale con uno sconto di 100 o 150 euro sfruttando il codice “GALAXYS21“, da inserire in fase di acquisto. Più precisamente si tratta di un ribasso di 100 euro su Samsung Galaxy S21 e di 150 su Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Nel momento in cui stiamo scrivendo sul sito ci sono problemi di scorte, in particolare per il modello “compatto” della serie. Se siete interessati potete comunque tenere d’occhio la situazione e verificare i modelli disponibili al seguente link:

Grazie all’iniziativa “Cogli l’attimo”, valida fino al 28 marzo 2021, è possibile usare lo sconto anche nei negozi fisici aderenti all’iniziativa scaricando il voucher con Samsung Members. In tutti i casi è possibile ricevere in omaggio le cuffie Galaxy Buds Live (qui per i dettagli).

Se siete interessati ad acquistare altro potreste invece dare uno sguardo al codice sconto dedicato alla Festa del Papà, valido fino al 22 marzo 2021: digitando “SUPERDADDY” nel campo dedicato potete ottenere un ribasso del 5% sul prezzo totale. L’iniziativa non è valida su Galaxy A72 (SM-A725F), Galaxy A52 5G (SM-A526B) e Galaxy A52 (SM-A525F) e su alcuni modelli di TV. Potete trovare tutti i dettagli a questo link (scorrendo in fondo).

In aggiunta sul Samsung Shop è disponibile il codice sconto “PED10” per ottenere il 10% di sconto extra su una selezione di prodotti dedicata alla pulizia e alla casa. L’offerta è valida fino al 31 marzo 2021 e comprende tanti prodotti: potete scoprirli tutti a questo indirizzo.

Supervalutazione con i nuovi arrivati Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72

Samsung Galaxy A52, A52 5G e A72 sono stati presentati giusto qualche giorno fa e sul Samsung shop è possibile approfittare di una supervalutazione sugli smartphone usati. Con Samsung Value si arriva fino a 126 euro di sconto spedendo il proprio smartphone attuale, anche se rispetto alla medesima iniziativa dedicata ai flagship parliamo di cifre un po’ meno invitanti.

Per quanto riguarda i prodotti Samsung si parte dai 121 euro di cashback forniti come bonifico in caso di restituzione di un Galaxy S10e; si scende a 100 euro per Galaxy S9+ e a 96,50 per Galaxy S8+, ma sono tanti altri i modelli validi (anche di altri marchi). La promozione è valida fino al 10 aprile 2021. Per scoprire tutto nel dettaglio potete seguire i link qui sotto: