Gli utenti che decidono di lasciare il proprio iPhone per iniziare una nuova vita con uno smartphone Android non sono molti, però esistono. No, non si tratta di una leggenda metropolitana, quanto, piuttosto, di un interessante dato emerso da un recente sondaggio condotto da SellCell su cinquemila americani.

Oltre il 91% degli intervistati ha confermato la propria fedeltà alla Grande Mela, apprezzando in particolar modo il fatto che Apple non lasci i vecchi iPhone troppo indietro, portando anche le più recenti versioni del sistema operativo iOS sugli smartphone un po’ più datati. Mentre il 10% degli intervistati ha ritenuto il passaggio a Android “troppo problematico”, c’è comunque chi al robottino verde ci è passato e lo ha fatto per alcuni motivi specifici.

Andiamo dritti al punto: gli utenti che hanno deciso di passare a Android lo hanno fatto perché hanno ritenuto che questi smartphone fossero dotati di display migliori, fotocamere e batterie più grandi, oltre che per l’aver apprezzato la varietà nel design (del resto, di marchio Android non ne esiste solo uno) e l’apertura del sistema operativo, che offre grandi opportunità di personalizzazione. La metà degli utenti che ha deciso di lasciare il proprio iPhone per passare a Android ha scelto uno smartphone Samsung, mentre il 30% ha preferito uno smartphone Pixel.

Il 5G è poco importante per gli utenti iPhone

A proposito di ciò che preferiscono gli utenti iPhone e quelli Android, una recente ricerca condotta da BlinkAI Technologies sembra anche suggerire che siano proprio questi ultimi a dare molta più importanza al supporto per le reti di quinta generazione. Per gli utenti iPhone, infatti, il 5G conterebbe meno della durata della batteria, dello spazio di archiviazione, della fotocamera e del nuovo processore, ed è solo il 34% degli intervistati a aver dichiarato che il supporto alle reti di quinta generazione rappresenti un valido motivo per cui lasciare lo smartphone attuale e passare a un nuovo dispositivo. Un risultato che potrebbe deludere la Grande Mela, considerata tutta l’enfasi che il colosso di Cupertino ha posto sul supporto 5G.

Gli utenti Android, invece, sembrano essere più interessati al 5G rispetto a quanto non lo siano gli utenti Apple. Molto probabilmente questo maggior interesse scaturisce anche da una più ampia gamma di smartphone 5G-ready tra cui scegliere, e sappiamo bene che molti produttori hanno lavorato duro per portare il supporto alle reti di quinta generazione anche sugli smartphone più economici, per permettere anche alle persone che non dispongono di un alto budget di sfruttare i vantaggi delle nuove Reti.