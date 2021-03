La nuova strategia commerciale di Samsung ha come obiettivo principale non solo realizzare incredibili smartphone Android di fascia alta, ma di portare il know how dell’azienda e la qualità dei suoi prodotti anche nella fascia media del mercato. Il risultato di questo lavoro ormai iniziato qualche anno fa culmina con la presentazione di Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G e Samsung Galaxy A72.

Quanta qualità nei nuovi smartphone

Il trio presentato appena qualche ora fa è destinato a far parlare molto di sé per diversi motivi: il primo, ovviamente, è l’incredibile prezzo di lancio che già li pone tra i migliori smartphone Android economici sul mercato; il secondo, poi, riguarda la grande quantità di componenti e sensori di alto livello integrati in essi.

In queste ore il colosso sudcoreano ha pubblicato su YouTube quattro video per mettere in risalto le qualità tecniche dei dispositivi annunciati, come ad esempio le potenzialità della fotocamera di tutti e tre gli smartphone. Quello però più interessante è il video assemblaggio di Samsung Galaxy A52 che, partendo da un dispositivo completamente smontato in tutte le sue parti, ne mostra l’assemblaggio sottolineando la grande quantità di componenti di alto livello presenti nello smartphone di fascia media.

Se, invece, siete alla ricerca di una visione d’insieme sulla nuova proposta Samsung per questo 2021, vi consigliamo di mettervi comodi e guardare il nostro video sottostante in cui vi parliamo delle loro qualità.

Se siete interessati ai nuovi smartphone Samsung di fascia media, potete già acquistarli su Amazon.