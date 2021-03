Freschi freschi di presentazione, Samsung Galaxy A52 (modello 4G) e Samsung Galaxy A72 sono già disponibili in offerta su Unieuro. Come abbiamo visto nelle scorse ore durante l’evento di lancio dei nuovi smartphone di fascia media del colosso sudcoreano, i sopracitati modelli rappresentano delle ottime soluzioni per gli utenti alla ricerca di smartphone Android con un ottimo hardware, ottime fotocamere (con funzionalità finora esclusiva dei terminali di fascia alta) e con 4 anni di supporto software.

Già offerta su Unieuro

I tanti utenti potenzialmente interessati a quelli che si rumoreggia già essere alcuni tra i migliori smartphone Android economici del 2021, possono già da adesso acquistarli a prezzi inferiori rispetto quelli di listino. Infatti, cliccando i link in calce alla news, è possibile portarsi a casa i nuovi smartphone Samsung ai seguenti prezzi:

Samsung Galaxy A52 (4G) a 359,90 euro invece di 379,90 euro;

invece di 379,90 euro; Samsung Galaxy A72 a 459,90 euro invece di 499,90 euro.

Samsung Galaxy A52 monta un display Super AMOLED da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB di RAM con 128 GB di spazio interno, quadrupla fotocamera posteriore e batteria da 4500 mAh. Samsung Galaxy A72, invece, monta un display Super AMOLED da 6,7 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh rate a 90 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 750G, 6 GB di RAM con 128 GB di spazio interno, quadrupla fotocamera posteriore e batteria da 4500 mAh. Entrambi gli smartphone si basano su Android 11 con la One UI 3.

Vi ricordiamo, infine, che i nuovi smartphone Samsung di fascia media sono già acquistabili anche su Amazon.