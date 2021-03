Qualche ora fa Google rilasciava la Developer Preview 2 di Android 12 per tutti i Google Pixel supportati, ed in queste ore abbiamo modo di scoprire una novità inaspettata, non pubblicizzata, che potrebbe presto fare capolino nei nuovi modelli di smartphone targati Google.

In arrivo sensori sotto il display

Analizzando porzioni di codice della Developer Preview 2 di Android 12, infatti, i colleghi di XDA hanno scoperto chiari riferimenti al probabile supporto ai sensori sotto il display per futuri modelli di Google Pixel. Entrando nel dettaglio, sono state individuate nuove classi di codice all’interno dell’app SystemUIGoogle: una di esse è chiamata “UdfpsControllerGoogle“, dove la radice “Udfps” sta per “under-display fingerprint scanner“, ovvero sensore per le impronte digitali sotto il display.

I programmatori che hanno messo mano al codice di queste classi hanno sottolineato che non si tratta del generico supporto al ramo AOSP di Android. Le nuove classi appartengono al percorso com.google.android.systemui piuttosto che al generico com.android.systemui, il che dovrebbe indicare che la classe “UdfpsControllerGoogle” sia stata specificamente realizzata per portare il supporto di questa tecnologia all’interno della nuova famiglia di smartphone Pixel.

È ancora presto per scoprire quale tipologia di sensore Google deciderà di implementare – se ottico o ultrasonico – o se già Google Pixel 5a o Google Pixel 6 arriveranno sul mercato con questa feature, ma è ormai altamente probabile che i prossimi Google Pixel potranno essere sbloccati semplicemente poggiando un dito sulla superficie del display.

