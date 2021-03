Tra poche ore Samsung presenterà i due smartphone principali della sua fascia media 2021 con uno speciale evento Unpacked, denominato Samsung Galaxy Awesome. Potevamo non seguire in diretta il lancio di Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72?

Seguite con noi la presentazione di Samsung Galaxy A52 e A72

Dopo diverse settimane di indiscrezioni finalmente stiamo per mettere gli occhi su Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72, i due nuovi smartphone di fascia media del produttore. Diverse informazioni sono già trapelate in questi giorni, compreso il possibile design, ma l’evento di domani svelerà tutti i dettagli e chissà, magari persino qualche “sorpresa”.

Quest’anno la casa sud-coreana sembra intenzionata a dare maggiore risalto agli smartphone della serie Galaxy A, e non senza buoni motivi: risultano spesso tra i modelli Android più venduti, con numeri che superano anche i dispositivi Galaxy S (che quest’anno sembrano andare alla grande con i Samsung Galaxy S21).

Naturalmente noi di TuttoAndroid non ci faremo sfuggire la presentazione in diretta: potrete seguirla insieme a noi su YouTube e sul nostro canale Twitch dalle 14:45 di domani, mercoledì 17 marzo 2021, con il commento live di Mikhael e Bernardo. Se lo desiderate potete già impostare un promemoria per non perdervi la diretta su YouTube. Cosa vi aspettate da Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72?

in copertina Samsung Galaxy A51