Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra stanno facendo registrare ottime vendite in Corea del Sud, confermando quanto di buono fatto vedere nei primi giorni di commercializzazione (anche nel Regno Unito). A livello di numeri le prime quattro settimane sono le migliori degli ultimi anni, con cifre simili a quelle di Galaxy S8 e S8+.

Ottime vendite in patria per Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

I Samsung Galaxy S21 fanno registrare le migliori vendite degli ultimi anni, tornando ai livelli di Samsung Galaxy S8: questo per quanto riguarda il primo mese di commercializzazione in Corea del Sud, dove la gamma ha raggiunto le 590.000 unità; i top di gamma 2017 raggiunsero le 620.000 unità nello stesso periodo, ma all’epoca la pandemia non ci passava nemmeno per la mente e ci fu un cambiamento quasi “futuristico” a livello di design che portò a un grande successo.

Per i media locali è il modello base, Samsung Galaxy S21, ad andare per la maggiore, rappresentando quasi la metà delle vendite combinate nel primo mese. Ulteriore segno che la scelta di partire da cifre più contenute si sta rivelando vincente, contribuendo a dare ossigeno al settore in un momento non certamente facile per nessuno.

Come abbiamo visto, il 2020 di Samsung è stato piuttosto altalenante, con un livello di vendite inferiore a quello dell’anno precedente (59,8 milioni di smartphone contro i 67,9 milioni del 2019) che non gli ha consentito di approfittare fino in fondo delle difficoltà di Huawei causate dal ban. Con Samsung Galaxy S21 il produttore spera di tornare a fare la voce grossa e di recuperare il terreno “perso”: per il momento sembra che le vendite gli stiano dando ragione.

Avete acquistato anche voi un Samsung Galaxy S21?

