POCO, brand che da qualche tempo si è reso indipendente da Xiaomi, compie un ulteriore passo verso una indipendenza completa, annunciando oggi l’apertura di un nuovo canale e-commerce dedicato nel quale acquistare i propri smartphone.

Nuovo store online ma non solo

Al momento lo store online è decisamente sguarnito, dal momento che potete acquistare esclusivamente POCO M3 nelle versioni con 64 e 128 GB, e POCO X3 NFC, anch’esso disponibile in due diverse varianti di memoria. La varietà sugli scaffali virtuali dello store POCO è però destinata a crescere a partire dalla prossima settimana, quando sarà annunciato un nuovo dispositivo.

È infatti in programma un evento per le ore 13 di lunedì 22 marzo, sui canali social del brand: Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Non ci sono al momento indicazioni ufficiali sullo smartphone che sarà presentato, ma tutto fa pensare a POCO X3 Pro, del quale si parla con insistenza da qualche settimana.

A differenza degli altri due modelli, che vallo a collocarsi nella fascia media e bassa del mercato, POCO X3 Pro dovrebbe essere uno smartphone di fascia medio-alta, come testimonia la presenza di uno Snapdragon 860 e di uno schermo con frequenza di refresh di 120 Hz.

In occasione del lancio del nuovo sito sono attivi alcuni sconti, che vi permettono di acquistare POCO M3 4-64 GB a 129,90 e la versione 4-128 GB a 149,90 euro, con 20 e 30 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. L’appuntamento è quindi fissato per lunedì prossimo, quando scopriremo il nuovo POCO, che potrebbe avere un ottimo successo di vendita se il prezzo iniziale sarà particolarmente aggressivo.