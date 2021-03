Continuano a susseguirsi in Rete le anticipazioni sui possibili prezzi di alcuni degli smartphone più interessanti tra quelli in arrivo nelle prossime settimane e, dopo le informazioni relative a Xiaomi Mi 11 Lite 5G, nelle scorse ore è arrivato il turno di POCO X3 Pro e Samsung Galaxy A52.

POCO X3 Pro in Europa potrebbe arrivare a meno di 300 euro

Iniziando da POCO X3 Pro, stando a quanto rivelato da Abhishek Yadav su Twitter, in Europa lo smartphone dovrebbe essere venduto al prezzo ufficiale di 269 euro nella versione dotata di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata.

Tra le sue principali feature non dovrebbero mancare un processore Qualcomm Snapdragon 860, un display AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e una batteria da 5.200 mAh.

Per il lancio ufficiale ci sarà da attendere fino al 30 marzo.

Samsung Galaxy A52 appare nel sito di un altro rivenditore

In attesa della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy A52, in programma per il 17 marzo, il nuovo smartphone di fascia media del colosso coreano è già apparso sul Web nei siti di alcuni rivenditori.

Nelle scorse ore anche la variante con connettività 4G pare abbia fatto la propria apparizione sul sito di un rivenditore in Kenya, ove lo smartphone potrebbe essere venduto ad un prezzo pari al cambio a circa 270 euro (con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata).

Inoltre, sempre secondo tale pagina Web, le altre feature del device sarebbero le medesime rispetto alla variante 5G (ad eccezione del processore Qualcomm Snapdragon 720G invece del Qualcomm Snapdragon 750G), includendo un display Super AMOLED da 6,5 pollici​ con refresh rate a 120 Hz, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel, macro da 5 megapixel e di profondità da 2 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Xiaomi Mi 11 Lite 5G certificato dal TENAA

Infine, per quanto riguarda Xiaomi Mi 11 Lite 5G, lo smartphone è stato certificato dal TENAA in una versione inedita (M2101K9C), che va così ad affiancarsi a quella già certificata (M2101K9AG).

Il database del TENAA conferma alcune feature che potrà vantare lo smartphone, come un display OLED da 6,55 pollici, una batteria da 4.155 mAh, uno spessore contenuto (le dimensioni sono 160,53 x 75,72 x 6,81 mm) e Android 11.

Per la presentazione ci sarà da attendere probabilmente ancora qualche settimana.