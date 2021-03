Google Earth è un bellissimo software che ci permette in ogni momento di “visitare” le zone del mondo che desideriamo con un semplice click. Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come Google Earth sia in grado di offrire un “viaggio nel tempo” con la funzione Timelapse.

L’attivazione della funzione non è per tutti

La feature è presente su sito desktop e mobile ma un utente su Twitter è riuscito a farla funzionare anche sull’app Android modificando le “shared preferences” uno dei modi che hanno gli sviluppatori per memorizzare i dati interni alle app, come ad esempio i flag per le funzioni nascoste.

L’interfaccia della funzione, una volta attivata, è molto diversa dalla sua controparte del sito mobile, con uno slider che rende molto semplice vedere i cambiamenti nel tempo e una freccia che permette di selezionare gli anni in maniera più precisa. L’interfaccia mostra anche un tasto per la street view e la vista in 3D, che però probabilmente non funzionano, vista la mancanza di dati e foto oltre a quelle disponibili con vista dall’alto (infatti non sono presenti nella versione web mobile).

#google earth for #android. Here's what #SanFrancisco looked like in 1938! I enabled some experimental settings and exposed Time Machine :) RT this? pic.twitter.com/2O5aCYuN9z — Kyler (@Developerrr_) March 11, 2021

La funzione è sicuramente molto affascinante, in quanto mostra i cambiamenti costanti che il nostro pianeta e le nostre città subiscono, ma per attivarla su Google Earth per Android bisogna essere un po’ “smanettoni”. Non è dato sapere se Timelapse per Android rimarrà per sempre disponibile soltanto per testing interno ma è possibile attivarlo seguendo queste istruzioni. Per poterle seguire c’è bisogno di uno smartphone con i permessi di root abilitati e vi ricordiamo che TuttoAndroid non si assume alcuna responsabilità per problemi di qualsiasi natura derivanti dall’utilizzo di questa guida.

Di seguito il badge per poter scaricare l’app: