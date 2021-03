Per tenere vivo l’interesse dei fan, OnePlus sta rivelando poco a poco le specifiche della serie OnePlus 9 che l’azienda lancerà il 23 marzo.

Oggi OnePlus ha pubblicato un tweet che rivela in maniera pseudo codificata altre caratteristiche della prossima serie di flagship attraverso il testo “LPDDR5120FPS120HZ50MPIMX789HB4K”.

Il produttore ha confermato in precedenza che OnePlus 9 Pro sarà dotato di una fotocamera principale Sony IMX789 da 48 MP e di una fotocamera ultra-wide Sony IMX766 da 50 MP, entrambi presenti nel testo in codice come anche le lettere “HB”, che suggeriscono “Hasselblad”, e le sezioni “4K” e “120 FPS” che probabilmente si riferiscono alla registrazione video.

La dicitura “120 Hz” si riferisce alla frequenza di aggiornamento del display, mentre “LPDDR5” identifica il tipo di RAM integrata nello smartphone.

OnePlus 9 e 9 Pro condivideranno molte specifiche, ma ci saranno alcune differenze di spessore che potrebbero riguardare il comparto fotocamera, le dimensioni del display, la batteria e le tipologie di ricarica supportate.

Ecco alcuni scatti realizzati con OnePlus 9 Pro

Il CEO di OnePlus Pete Lau ha condiviso su Twitter due scatti effettuati utilizzando le fotocamere principale e ultrawide del prossimo OnePlus 9 Pro per mostrare un’anteprima delle loro capacità.

D’altronde il sensore principale IMX789 ha un doppio ISO nativo, autofocus omnidirezionale full-pixel, può registrare video 4K a 120 FPS e supporta l’elaborazione video HDR in tempo reale, inoltre sarà caratterizzato da Digital Overlap HDR (DOL-HDR) di Sony che è in grado di catturare più esposizioni contemporaneamente per rimuovere il ghosting causato da oggetti in movimento, mentre il sensore IMX766 per l’ultrawide ridurrà la distorsione dal 20% a circa l’1%.

Per ingannare l’attesa ricordiamo che gli sfondi statici e live di OnePlus 9 sono disponibili al download.

In copertina: OnePlus Nord