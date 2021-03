Il team di sviluppo di WhatsApp non smette mai di lavorare per implementare nuove funzioni realizzate per migliorare la user experience, ed in queste ore apprendiamo che la famosa applicazione di instant messaging sta per accogliere i video Reels di Instagram.

I video Reels direttamente su WhatsApp

Come sappiamo il piano di fondere WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram comporta una migliore e più profonda interazione fra le tre piattaforme, e la feature a cui sta lavorando il team di sviluppo di muove proprio in questa situazione.

I video Reels di Instagram rappresentano una grande fonte di intrattenimento per i milioni di utenti del social network, e l’arrivo di una corretta implementazione all’interno di WhatsApp consentirà agli utenti di avviare i video Reels direttamente in chat e di guardarli allo stesso modo di com’è già possibile farlo ad esempio con un video proveniente da Facebook.

Purtroppo non abbiamo modo di scoprire quando l’atteso supporto ai video Reels di Instagram verrà effettivamente aggiunto su WhatsApp, ma è lecito attendersi che già nelle prossime settimane avremo modo di vedere la feature in funzione in qualche build di WhatsApp Beta. Continuate a seguire le nostre pagine per non perdervi la news non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.