Google Chrome è il browser web più utilizzato al mondo, ma nonostante questo il team di sviluppo di Google è costantemente impegnato ad introdurre nuove feature per renderlo sempre migliore e più facile da utilizzare. In queste ore scopriamo che l’applicazione del colosso di Mountain View abbraccia una nuova feature: anteprima pagina.

Una feature utile e ben sviluppata

In cosa consiste? Beh, come anticipa il nome stesso della funzione, anteprima pagina permette di “sbirciare” il contenuto di una nuova pagina web senza aprirla in un nuovo tab. La funzione risulta particolarmente utile mentre si leggeun articolo e si è curiosi di scoprire verso dove porta un link presente in pagina, ma senza aprire un nuovo tab di Google Chrome. Per utilizzare anteprima pagina basta semplicemente tenere premuto su qualsiasi link e scegliere la voce “Anteprima pagina” dall’apposito pannello.

Nel caso in cui le informazioni presenti nell’anteprima fossero di vostro interesse, è possibile aprire la nuova pagina tappando sul tasto di fianco la “x”. La feature di Google Chrome, già adesso disponibile su alcuni dispositivi presenti in redazione come Samsung Galaxy Note 9, è legata alla disponibilità della versione 89 di Google Chrome. Anteprima pagina arriva tramite un semplice aggiornamento lato server, pertanto non è necessario aggiornare l’applicazione tramite lo store di Google.

Nel caso in cui non abbiate ancora installato l’update di Google Chrome, potete scaricarlo fin da subito tramite il badge sottostante del Play Store oppure installando l’APK da questo link di APK Mirror.