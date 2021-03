Dopo essere arrivato anche sui sistemi desktop con Windows, macOS e Linux, Google Chrome 89 inizia a fare capolino anche su mobile e più precisamente su Android.

Novità aggiornamento Google Chrome 89

Le novità portate dall’aggiornamento alla nuova release sono fondamentalmente le stesse che avevamo visto a fine gennaio nella beta di Chrome. Una delle più importanti e attese è l’arrivo della funzione Privacy Sandbox, ovvero un ambiente realizzato per tutelare la privacy degli utenti.

Migliora l’interfaccia del feed Discover nella scheda Nuova Pagina, dove adesso gli articoli consigliati non vengono più mostrati come schede ma presentano invece un divisore. Google ha inoltre ingrandito il titolo degli articoli mostrati su Google Discover e rimosso la descrizione dell’articolo.

Piccole novità anche per quanto riguarda il popup relativo alle informazioni sul sito, adesso munito di un design più moderno.

Come aggiornare Google Chrome

L’aggiornamento di Google Chrome 89 per Android è attualmente in rollout ma, come indicato da Google stesso, potrebbe arrivare non prima di qualche settimana. Se non volete attendere e preferite installare fin da subito l’ultima versione del browser di Google, potete scaricare l’APK da questo link di APK Mirror; diversamente, potete controllare la disponibilità dell’update cliccando il badge del Play Store sottostante.