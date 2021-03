Samsung Galaxy A52 e Samsung Galaxy A72 continuano ad essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali feature dei due nuovi attesi smartphone di fascia media del colosso coreano.

Nelle ultime ore in Rete si sono diffuse nuove interessanti “voci” che probabilmente faranno contenti gli utenti che attendono questi device e si augurano di poter finalmente godere di un audio stereo anche sui modelli di fascia media di Samsung.

Ebbene sì, pare proprio che sia Samsung Galaxy A52 che Samsung Galaxy A72 potranno vantare altoparlanti stereo, feature fino a questo momento riservata dal colosso coreano ai suoi smartphone di fascia alta e premium.

Le principali feature di Samsung Galaxy A72

Tra le caratteristiche di Samsung Galaxy A72 dovremmo trovare un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD), una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3X e macro da 5 megapixel), una fotocamera frontale da 32 megapixel, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e una scocca con certificazione IP67.

Le principali feature di Samsung Galaxy A52

Il modello più piccolo potrà invece contare su un display Super AMOLED da 6,5 pollici con refresh rate a 90 Hz (modello 4G) o 120 Hz (modello 5G), un processore Qualcomm Snapdragon 720G (modello 4G) o Qualcomm Snapdragon 750G (modello 5G), 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, di profondità da 5 megapixel e macro da 5 megapixel), una fotocamera frontale da 32 megapixel, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e una scocca con certificazione IP67.

Ed ecco lo smartphone in alcune foto dal vivo:

Per quanto riguarda la possibile data di presentazione, infine, dalla Corea del Sud arrivano delle indiscrezioni secondo cui potrebbe essere in programma per mercoledì 17 marzo 2021, alle ore 14,30.

Ancora un po’ di pazienza.