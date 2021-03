E’ passato un bel po’ di tempo da quando Google ha annunciato che avrebbe ritirato Hangouts, il suo servizio di messaggistica istantanea e di VoIP. Le sue funzionalità sarebbero state distribuite in due applicazioni: Google Meet per effettuare video-chiamate e video-conferenze, e Google Chat per comunicare in tempo reale con i propri contatti, condividere contenuti e collaborare su file di diverso tipo.

Pare proprio che il colosso di Mountain View voglia accelerare il passaggio da Hangouts a Google Chat, offrendo la versione “preview” del nuovo servizio a un numero sempre più ampio di utenti non paganti. Google Chat, infatti, è stato per molto tempo un servizio che l’azienda ha deciso di riservare ai soli utenti Workspace, ma sarebbe adesso pronto a offrire il servizio anche agli utenti in possesso di un account personale (e non aziendale) per prepararli al ritiro di Hangouts.

Rispetto al mese scorso, quando Google ha deciso di offrire l’anteprima di Chat a un numero piuttosto ristretto di utenti, questa volta la preview sembra essere molto più completa e offrire le funzionalità più importanti. L’app permette di aggiungere nuovi contatti o importarli da Hangouts, creare gruppi, eventi in Calendar e condividere file e documenti direttamente da Drive. Cosa molto più importante, nel passaggio a Google Chat gli utenti sono riusciti (e riusciranno) a importare tutte le vecchie conversazioni e la cronologia di Hangouts. Purtroppo le video-chiamate sembrano dipendere ancora da Google Meet, per cui gli inviti genereranno un collegamento che, anziché avviare direttamente la video-chiamata, rimanderanno all’app Meet.

E’ possibile accedere a Google Chat sia da web (chat.google.com) che scaricando l’app sul proprio smartphone, disponibile sia per Android che per iOS.

La vecchia app desktop smetterà di funzionare

Un’altra novità riguarda l’app desktop di Google Chat. Nello specifico, Google ha avvertito gli utenti che l’app Google Chat Electron smetterà di funzionare a fine marzo e ha invitato loro ad aggiornare l’app. Già nel mese di febbraio, infatti, agli utenti della vecchia app Electron è stato chiesto di installare la nuova PWA dal sito di Google Chat, molto più sicura proprio perché riceve aggiornamenti automatici che garantiscono di utilizzare sempre la versione più recente dell’app. Gli utenti che sono ancora in possesso della vecchia app vedranno apparire il seguente messaggio:

“Se tu o i tuoi utenti utilizzate ancora la vecchia versione di Google Chat desktop, è necessario eseguire l’upgrade alla nuova app Chat desktop prima del 30 marzo per ridurre al minimo qualsiasi potenziale interruzione”. Se non si aggiornerà l’applicazione entro la fine di marzo, dunque, potrebbe non essere più possibile utilizzare il servizio.