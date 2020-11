La scorsa settimana il team di Google Chat ha annunciato le nuove stanze senza thread, mentre oggi l’app che prenderà il posto di Google Hangouts aggiunge l’integrazione di Google Calendar per semplificare la creazione degli eventi.

Il campo di composizione di Google Chat attualmente consente di aggiungere o acquisire rapidamente un’immagine, sfogliare file in Google Drive e avviare una chiamata con Google Meet, ma presto anche il calendario di Google verrà aggiunto alle opzioni disponibili.

Google Chat aggiunge il collegamento a Google Calendar

La nuova opzione aprirà l’app Google Calendar completa direttamente nel campo di creazione dell’evento, con le persone coinvolte nella conversazione che saranno aggiunte automaticamente come partecipanti, inoltre il pannello laterale di Google Workspace apparirà con le stesse informazioni precompilate.

Questa funzionalità è attualmente in fase di implementazione in Google Chat nell’app Gmail per Android e nell’app per dispositivi mobili Android e nelle prossime settimane inizierà a essere implementata anche in Google Chat per Gmail sul Web e nell’app Chat per iOS.

La scorciatoia verrà lanciata a partire da oggi per i seguenti livelli: Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus, nonché clienti G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Non profit.

Lo scorso ottobre Google ha introdotto Workspace, destinato a prendere il posto di G Suite. Il nuovo brand dovrebbe adattarsi meglio alla realtà lavorativa che la pandemia ha instaurato nel 2020, evocando un concetto di mobilità più in linea con la situazione attuale e futura.

