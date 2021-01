Alla fine dello scorso anno si sono diffuse le prime indiscrezioni secondo cui Sony avrebbe in progetto di lanciare un nuovo smartphone della serie Compact e nelle ultime ore si sono fatte molto più insistenti, supportate da alcune immagini rendering che ci mostrano quello che potrebbe essere il suo aspetto.

L’ultimo modello di questa serie è stato il Sony Xperia XZ2 Compact, uno smartphone lanciato in occasione del Mobile World Congress 2017 e che si caratterizzava per poter vantare tutte le feature di un top di gamma in una scocca di dimensioni contenute, così da garantire un utilizzo completo ad una mano.

Da quel momento più volte si sono diffuse indiscrezioni secondo cui il produttore nipponico avrebbe potuto lanciare un altro modello di questa apprezzata serie ma, fino ad oggi, Sony ha sempre rinviato.

Il 2021, invece, potrebbe essere l’anno giusto per il ritorno di un modello Compact, device che potrebbe così andare a competere direttamente con Apple iPhone 12 Mini (qui trovate la sua recensione).

Immagini e feature del nuovo Sony Xperia Compact

Grazie allo staff di Voice abbiamo la possibilità di ammirare il presunto aspetto del nuovo smartphone del produttore nipponico e scoprire alcune di quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche, a partire da una scocca di dimensioni piuttosto contenute (140 x 68,9 x 8,9 mm) e da un display piatto da 5,5 pollici, circondato da cornici spesse e da un invadente “mento”.

Frontalmente dovrebbe trovare posto una fotocamera da 8 megapixel (in un notch a goccia) mentre sulla parte posteriore il comparto fotografico dovrebbe poter contare su un doppio sensore con allineamento verticale (da 13 megapixel quello principale).

Tra le altre feature del device non dovrebbero mancare un ingresso jack audio da 3,5 mm e, sul lato sinistro, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione, un tasto dedicato alla fotocamera ed uno per la gestione del volume.

Restiamo in attesa di scoprire quando sarà lanciato il nuovo Sony Xperia Compact e, soprattutto, a quale prezzo.