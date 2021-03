Secondo quanto riporta oggi il sito tedesco WinFuture, saranno tre gli smartphone che OPPO presenterà il prossimo 11 marzo in un evento in streaming. Oltre a OPPO Find X3 Pro, di cui da tempo conosciamo l’esistenza, arriveranno, sempre secondo quanto afferma la fonte, anche OPPO Find X3 neo e OPPO Find X3 Lite.

A pochi giorni dalla presentazione trapelano quindi immagini e specifiche tecniche dei tre modelli. Ecco dunque nel dettaglio quello che sappiamo finora.

OPPO Find X3 Pro, top di gamma assoluto

Si pensava che OPPO avesse optato per uno Snapdragon 870 per il proprio flagship, ma a quanto pare non ci saranno mezze misure. OPPO Find X3 Pro non farà sconti ed è pronto a sfidare i top del mercato con uno schermo AMOLED QHD+ (1440 pixel x 3216 pixel) da 6,7 pollici con punch hole in alto a sinistra e vetro in Gorilla Glass 5, completo di certificazione HDR10+.

Lo schermo integra un lettore di impronte e offre una frequenza di refresh di 120 Hz. Sotto alla scocca troveremo, secondo WinFuture, uno Snapdragon 888 con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ricca la connettività con 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC e USB Type-C mentre per la batteria OPPO ha optato per una unità da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata a 65 watt e ricarica wireless.

Ottimo il comparto fotografico, con una quadrupla fotocamera posteriore: Si parte da un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8) con OIS, affiancato da un ultra grandangolare da 50 megapixel (f/2.2) in grado di scattare anche macro, un sensore da 13 megapixel (f/2.4) con lente periscopica per lo zoom ottico e un sensore da 5 megapixel (f/3.0). Nella parte frontale invece troveremo un sensore da 32 megapixel (f/2.4). Il sistema operativo sarà Android 11 con ColorOS 11.2, le dimensioni infine sono indicate in 163,4 x 74 x 8,3 mm e 193 grammi di peso. Due le colorazioni previste, blu e silver.

OPPO Find X3 Neo e Lite, medio gamma di alto livello

Anche i due medio gamma (anche se nel cado del Neo è riduttivo chiamarlo così) utilizzano uno schermo AMOLED, anche se in entrambi i casi la risoluzione è “solo” FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e la frequenza di refresh si ferma a 90 Hz: le diagonali sono di 6,5 pollici per Neo e 6,44 pollici per Lite. OPPO Find X3 Neo utilizza uno Snapdragon 865 mentre per OPPO Find X3 Lite la scelta è ricaduta su Snapdragon 765. Mentre la versione Neo potrà contare su 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, il modello Lite utilizzerà 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Molto simile la connettività con 5G, WIFI 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.1, NFC e USB Type-C, con il modello Lite che offre anche la presa da 3,.5 mm. La fotocamera frontale, inserita nel foro del display, ha una risoluzione di 32 megapixel, mentre ci sono differenze per quanto riguarda la quadrupla fotocamera posteriore.

OPPO Find X3 Neo disporrà di sensore principale da 50 megapixel (f.1,7), ultra grandangolare da 16 megapixel (f/2.2), zoom ottico 5x da 13 megapixel (f/2.4) e macro da 2 megapixel (f/2.4). Per OPPO Find X3 Lite invece saranno utilizzati un sensore principale da 64 megapixel (f/1.79), ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.25), macro e sensore di profondità da 2 megapixel(f/2,4).

Le dimensioni sono di 159,3 x 74 x 7,99 mm e 184 grammi di peso (180 grammi per il Lite). OPPO Find X3 Neo dovrebbe arrivare nelle colorazioni black e silver, mentre il Lite dovrebbe essere disponibile anche in blu.

Non ci sono al momento informazioni relative al prezzo di vendita, ma lo scopriremo molto presto.