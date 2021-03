OPPO si prepara a lanciare la sua nuova gamma di smartphone: OPPO Find X3 Pro sarà presentato insieme a OPPO Find X3 Neo e OPPO Find X3 Lite l’11 marzo 2021 in diretta streaming. La casa cinese approfitta dell’annuncio svelando i suoi ambizioni piani per il mercato europeo, che prevedono una crescita senza precedenti. Procediamo però con ordine.

OPPO Find X3 Series in arrivo: ecco la data di presentazione ufficiale

Ci siamo, ormai manca meno di una settimana alla presentazione ufficiale della OPPO Find X3 Series, che dovrebbe essere composta da tre modelli: parliamo del top di gamma OPPO Find X3 Pro e dei medio-gamma OPPO Find X3 Neo e OPPO Find X3 Lite. L’evento #RiscopriilColore si terrà in diretta streaming l’11 marzo 2021 sul canale YouTube della casa cinese, alle 12:30 italiane.

Oltre alle indiscrezioni che stanno spuntando in questi giorni, abbiamo già qualcosa di ufficiale: OPPO è pronta a condividere col mondo il suo rivoluzionario sistema di gestione del colore a 10 bit; il Full-patch Color Management promette “esperienze visive realistiche, evocative e ricche, dall’acquisizione alla codifica, dall’archiviazione, decodifica e visualizzazione“.

Sappiamo inoltre con certezza che OPPO Find X3 Pro potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 888 e sulla connettività 5G, con un display che “offre un’eccellenza in termini di risoluzione, frequenza di aggiornamenti e HDR“. Appuntamento dunque alle 12:30 dell’11 marzo 2021.

I piani europei di OPPO per il prossimo triennio

OPPO vuole prendersi un ruolo da protagonista nel mercato europeo degli smartphone. Grazie a un percorso di crescita “senza precedenti” la casa cinese vuole diventare uno dei principali produttori e innovatori in Europa, dopo il successo già ottenuto nel corso del 2020 con l’ingresso in quattro nuovi mercati (Portogallo, Germania, Belgio e Irlanda, per un totale di 12 Paesi europei).

Le spedizioni in Europa occidentale sono cresciute nel 2020 di oltre il 200% su base annua. Di questi numeri è soddisfatta anche Maggie Xue, President of OPPO Western Europe:

“Nonostante l’ultimo anno sia stato incredibilmente impegnativo per molti, ci siamo resi tutti conto dell’importanza della tecnologia nell’aiutare le persone a rimanere in contatto tra di loro. La crescita senza precedenti che OPPO ha visto in Europa nel 2020 ci rende estremamente orgogliosi perché significa che stiamo fornendo prodotti eccellenti capaci di soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti. Abbiamo fissato un obiettivo ambizioso per i prossimi anni che è quello di diventare uno dei principali produttori in Europa: siamo convinti che riusciremo a raggiungere questo traguardo. È la stessa ambizione che guida la vera innovazione, il progresso e i valori della nostra azienda

Per affermarsi nel Vecchio Continente, OPPO ha stretto partnership strategiche con i principali operatori di rete, proseguendo nel suo impegno per lo sviluppo dall’innovazione 5G. Per aumentare la cosiddetta brand awareness, la casa cinese ha stretto collaborazioni con marchi prestigiosi come Lamborghini e FC Barcelona, e ha legato il suo nome a importanti eventi sportivi come il Roland Garros e il Roxel Paris Masters.

Potrebbe interessarti: recensione OPPO Reno 4 Pro 5G