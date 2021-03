Iliad prova a tentare i suoi vecchi clienti che avevano lasciato il consenso per le comunicazioni commerciali proponendogli tramite SMS l’offerta Iliad Flash 100 5G, lanciata qualche giorno fa e disponibile all’acquisto direttamente online.

Iliad Flash 100 5G proposta agli ex-clienti

Con un SMS, dunque, Iliad sta informando i suoi ex-clienti della disponibilità online dell’offerta Iliad Flash 100 5G, che, vi ricordiamo, include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB sotto rete 4G/4G+ e, ove sia presente la copertura di rete, 5G al costo di 9,99 euro al mese.

Iliad Flash 100 5G è disponibile all’attivazione online sul sito di Iliad per chiunque voglia passare il suo numero, anche se ex-cliente, fino alla fine di marzo, poiché è un’offerta a tempo limitato. Chiunque fosse interessato non deve fare altro che cliccare sul link qua sotto per procedere subito con l’attivazione.

Attiva subito l’offerta Iliad Flash 100 5G