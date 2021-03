WhatsApp, come piattaforma di instant messaging più utilizzata al mondo, fa ovviamente gola a chi cerca di accedere all’applicazione per veicolare malware, virus e non solo. In queste ore si torna nuovamente a parlare della truffa dei 6 codici tramite SMS, questione che avevamo già trattato diversi mesi fa ma che purtroppo miete ancora un gran numero di vittime.

Torna in auge la truffa del codice WhatsApp

Nel caso in cui fosse la prima volta che ne sentite parlare, la truffa del codice a 6 cifre di WhatsApp riguarda la possibilità che un malintenzionato possa entrare in possesso del vostro account contattandovi con il contatto di un vostro amico o conoscente. Il suo intento è quello di entrare in possesso del codice univoco di WhatsApp, ovvero la sequenza di 6 cifre che si riceve tramite SMS quando si installa WhatsApp per la prima volta o si installa su un altro smartphone.

“Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio, potresti rimandarmelo?“. Con questo pretesto una persona che si finge un vostro contatto cerca di ottenere il codice per controllare il vostro account WhatsApp. L’unico modo per restare protetti è quello di non cascare nella trappola e non rispondere a chi vi ha inviato il messaggio.

Come proteggere/recuperare l’account

Per proteggere il proprio account, oltre a non comunicare mai a nessuno il codice a sei cifre di WhatsApp, è consigliabile attivare la verifica in due passaggi tramite il percorso Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi. Nel caso in cui abbiate effettivamente inviato il codice a 6 cifre al malintenzionato, potete tentare di recuperare l’accesso all’account chiedendolo nuovamente. Se ciò non dovesse essere sufficiente, è possibile seguire le indicazioni ufficiali inviando una email all’indirizzo support@whatsapp.com e inserire il seguente testo nel corpo del messaggio: “Perso/rubato: Disattivazione del mio account +39” (inserire il proprio numero di telefono).

