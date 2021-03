Il team di sviluppo di WhatsApp Beta sta lavorando alla implementazione di una funzione di sicurezza estremamente importante: la crittografia dei backup caricati sul cloud. Come ben saprete WhatsApp permette di salvare i backup delle chat su Google Drive (per Android) e su iCloud (per dispositivi iOS), ma purtroppo i backup non sono protetti dalla crittografia.

Backup protetti da malintenzionati

Questo comporta che, nel caso in cui il vostro account Google o iCloud venga compromesso da un hacker, lo stesso potrebbe accedere ai dati delle chat di WhatsApp salvati sui rispettivi servizi di storage sul cloud. WhatsApp sta sviluppando una funzione per proteggere i backup impostando una password necessaria per crittografare tutte le informazioni caricate sul cloud. Senza la rispettiva password diventa impossibile decifrare i backup crittografati che risultano essere così inutilizzabili.

Sebbene lo stato dei lavori non permetta agli utenti di cambiare o resettare la password scelta, è probabile che l’azienda darà modo agli utenti di utilizzare codici univoci (o codici OTP) per decifrare i backup crittografati, terminati i quali non sarà più possibile decifrarli. La feature è accompagnata dal seguente testo: “Per impedire l’accesso non autorizzato al backup, è possibile impostare una password che verrà utilizzata per crittografare i backup futuri e sarà richiesta quando si ripristina dal backup. WhatsApp non sarà in grado di aiutare a recuperare le password dimenticate.”

Non è ancora chiaro quando il team di sviluppo renderà disponibile questa funzione anche per la versione stabile di WhatsApp, ma vi terremo informati non appena avremo maggiori informazioni a riguardo.