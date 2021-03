Storie come la pandemia COVID-19 e le elezioni americane si sono svolte per molti mesi, con una miriade di discussioni e sviluppi che si sono verificati tutti contemporaneamente.

Per facilitare la comprensione dei contenuti da molteplici prospettive, il colosso di Mountain View sta portando la funzionalità che offre una copertura completa delle notizie nella Ricerca Google.

La funzione di copertura completa delle notizie è stata introdotta da Google nel 2018 come parte di Google News e permette di vedere le principali notizie, titoli locali, articoli di approfondimento, interviste e altro su un questione in evoluzione.

Ora Google sta portando la questa funzionalità nel suo strumento di ricerca per semplificare l’esplorazione di tutti gli aspetti di una storia da una varietà di punti di vista.

La Ricerca Google ottiene la copertura completa delle news

Quando si effettua una ricerca su un argomento, nella parte superiore dei risultati della query viene visualizzato un carosello di articoli con notizie pertinenti e per i temi principali in via di sviluppo ora è possibile accedere a una pagina che offre una copertura completa, toccando la relativa opzione presente appena sotto il carosello.

Google organizza la pagina della copertura completa per aiutare le persone a trovare facilmente le notizie principali insieme a contenuti aggiuntivi che sono utili per comprendere le storie complesse e in costante evoluzione.

La copertura completa nella Ricerca Google è in roll out sui dispositivi mobili in inglese a partire dagli Stati Uniti e nei prossimi mesi si estenderà a più lingue e località.

