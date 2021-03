AppGallery, cuore centrale di HarmonyOS e competitor naturale di Google Play Store, è al centro di una importante fase di crescita da ormai diversi mesi. La compagnia cinese sta spingendo sul pedale dell’acceleratore affinché le più importanti e popolari applicazioni mobile trovino posto su AppGallery, così da attirare sempre più utenti verso l’acquisto di smartphone Huawei.

NowTV, Lidl Plus e altre pronte al download

In queste ore scopriamo che entrano a far parte di AppGallery anche le seguenti applicazioni:

Le applicazioni arrivano a stretto giro rispetto alle altre 14 app importanti pubblicate giusto qualche giorno fa, segno che sempre più sviluppatori stanno prendendo in seria considerazione lo sviluppo di applicazioni anche per lo store di Huawei. Nel mentre, non ci dimentichiamo che la stessa società ha da poco svelato alcune novità lato interfaccia mentre si appresa di portare HarmonyOS su almeno 200 milioni di smartphone entro il 2021.

Ringraziamo Nicolò Cassandra