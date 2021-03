Negli ultimi mesi AppGallery di Huawei è andato incontro ad una crescita vertiginosa, quasi verticale, che ha permesso allo store del colosso cinese di attrarre un gran numero di sviluppatori e quindi di utenti. Nato a seguito del ban USA contro Huawei, la strategia di sviluppo dello store proprietario sta ripagando gli sforzi dell’azienda non solo grazie all’arrivo di applicazioni di terze parti di caratura internazionale, ma anche per via dell’impegno di Huawei a migliorarlo sempre più.

UI migliorata e contenuti editoriali

In queste ore Huawei annuncia alcune interessanti novità che troveranno posto su AppGallery già a partire dalla giornata di oggi. Il cambiamento più importante riguarda l’interfaccia grafica dello store, con l’arrivo di icone più grandi e non solo. AppGallery presenta adesso due tab principali – Featured e Categories -, in cui vengono selezionate applicazioni e giochi rilevanti per gli utenti. L’azienda sottolinea inoltre che un team editoriale si occuperà di scrivere articoli, guide e altri contenuti a supporto delle app presenti nello store. Ecco i paesi che riceveranno la nuova UI a partire da oggi:

Svezia

Norvegia

Finlandia

Danimarca

Romania

Repubblica Ceca

Polonia

Bulgaria

Turchia

Austria

Lituania

Ungheria

Ucraina

200 milioni di smartphone con HarmonyOS

Purtroppo l’Italia sembra essere fuori dai paesi europei interessati dalla novità, ma speriamo che entrerà presto a farne parte. L’azienda continua a spingere sul pedale dell’acceleratore anche per quanto riguarda lo sviluppo di HarmonyOS. Infatti, dopo aver annunciato l‘arrivo di HarmonyOS entro il mese di aprile a partire da Huawei Mate X2, oggi l’azienda dichiara l’obbiettivo di aggiornare 200 milioni di smartphone Huawei ad HarmonyOS entro quest’anno.

Ad oggi circa il 90% degli smartphone Huawei dispone dei requisiti necessari a ricevere l’aggiornamento al sistema operativo proprietario. Purtroppo non sono state rilasciate ulteriori informazioni circa la lista dei dispositivi Huawei che saranno interessati dall’aggiornamento, ma è probabile che lo scopriremo a partire dalle prossime settimane.