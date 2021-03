Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra ricevono in Europa un ulteriore aggiornamento software che porta con sé miglioramenti dedicati alla sicurezza. È il momento di accogliere i firmware G99xBXXS2AUBB.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

La gamma Samsung Galaxy S21 si sta aggiornando ancora una volta in Europa dopo già alcuni aggiornamenti arrivati nei giorni scorsi. Le novità non sono particolarmente numerose: il changelog parla solo di generici miglioramenti alle prestazioni generali e alla sicurezza e dell’introduzione delle patch di sicurezza di marzo 2021. Per l’installazione viene richiesto un download di ben 238,95 MB.

Come aggiornare Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra

L’aggiornamento in questione è già disponibile in Italia, per cui non dovreste fare alcuna fatica a trovarlo, soprattutto se possedete uno smartphone no brand. Per scaricare l’update e aggiornare il vostro Samsung Galaxy S21, S21+ o S21 Ultra potete recarvi nelle impostazioni seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Se non doveste riuscire ancora a trovarlo non resta che pazientare per qualche ora o, al massimo, giorno. Avete notato ulteriori miglioramenti nel comparto fotografico degli smartphone?