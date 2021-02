Samsung Galaxy S21+, insieme a Samsung Galaxy S21, rappresentano i top di gamma più economici della casa coreana, così come il Mi 11 5G lo è per Xiaomi. In questi primi 2 mesi del 2021 sono indubbiamente loro i principali protagonisti, tramite i quali debuttano sul mercato i nuovi processori mobile tanto discussi: Samsung Exynos 2100 e Qualcomm Snapdragon 888. Quale varrà la pena scegliere e quindi acquistare? Vediamo tutte le differenze in questo confronto dettagliato.

Video

Dimensioni e prezzo

Il primo punto di discussione è indubbiamente sul prezzo dove se fino a qualche anno fa probabilmente avremmo dato per scontato il vincitore, i prodotti a marchio Xiaomi, oggi non è più così. La casa cinese sta puntando sempre di più sulla qualità e sempre meno sui prezzi (im)popolari, avvicinandosi molto, e pericolosamente, al listino di Samsung che dal canto suo non ci pensa minimamente a muoversi, né al rialzo né al ribasso.

Xiaomi Mi 11 5G però, nella variante con 128 GB, resta il più economico fra tutti con un prezzo di listino di 799 Euro, a cui bisogna aggiungere 100 Euro per la variante da 256 GB. Samsung Galaxy S21 invece è disponibile al prezzo di 879 Euro mentre Galaxy S21+ a ben 1079 Euro, seppur a giorni alterni non siano difficili da trovare in sconto come ad esempio su Amazon. Differenze di prezzo importanti dunque che obbligano a spostare la riflessione sul secondo punto: le dimensioni.

Esteticamente sono ben diversi e ovviamente qui il parere è totalmente soggettivo: i Galaxy S21 rappresentano un’evoluzione in continuazione rispetto al passato mentre lo Xiaomi sì differenzia di più, sia per la sensazione al tatto della cover posteriore, liscia e quasi setosa, sia per l’inserto delle fotocamere.

Il confronto dimensionale comunque è bello importante e il più grande è proprio lo smartphone cinese, che tra le altre cose offre anche il display più ampio:

Xiaomi Mi 11 5G: 164.3 x 74.6 x 8.06 mm per 196 grammi con display da 6,8” AMOLED 2K;

Samsung Galaxy S21+: 161.4 x 75.6 x 7.8 mm per 202 grammi con display da 6,7” AMOLED FHD+;

Samsung Galaxy S21: 151.7 x 71.2 x 7.9 mm per 169 grammi con display da 6,2” AMOLED FHD+.

Display e multimedialità

I display sono entrambi di altissima qualità ma diversi se si analizzano nel dettaglio. Samsung Galaxy S21 e S21+ hanno un contrasto e un angolo di visione di poco superiore rispetto a quello di Xiaomi che, dal canto suo, offre invece una gamma colori più ampia e una luminosità più alta raggiungendo fino a 1500 nits di picco massimo. Nella pratica si notano ben poco le differenze, essendo entrambi di tipo AMOLED offrono colori accesi e sono ben visibili anche sotto la luce del sole, se però avete l’occhio attento potreste notarle.

Entrambi i display sono forati per ospitare la fotocamera frontale e subito sotto si trova invece il sensore di impronte digitali che è decisamente più reattivo e scattante sui Galaxy S21, probabilmente per il fatto che sia tecnologicamente più avanzato essendo di tipo ultrasonico invece che ottico come su Mi 11 5G. Quest’ultimo però, con l’arrivo della MIUI 12.5, potrà leggere anche il battito cardiaco tenendo appoggiato il dito più a lungo.

Sul fronte multimediale vince Xiaomi Mi 11 5G perché, tralasciando i display, offre un doppio speaker curati da Harman Kardon di qualità leggermente superiore rispetto ai Galaxy S21, ma inferiore a Galaxy S21 Ultra che tuttavia dovrà vedersela con la variante Pro e Ultra del brand cinese.

In entrambi i casi comunque rimarrete soddisfatti, essendo questo un ambito ben curato da entrambe le case.

Nessuna differenza invece in termini di refresh rate, di tipo dinamico da 30 a 120 Hz e sul feedback di vibrazione, buono e piacevole.

Snapdragon 888 vs Exynos 2100: prestazioni e batteria

Lo abbiamo detto a inizio confronto: uno dei punti più interessati di questo versus è in termini di prestazioni, dove approfondiremo il tema con un approfondimento dedicato nei prossimi giorni. Samsung Exynos 2100 e Qualcomm Snapdragon 888 sono i due fiori all’occhiello delle rispettive casi in termini di mobile computing. Due SoC estremamente potenti e performanti che garantiscono le migliori performance su smartphone Android.

Anche qui, empiricamente, le differenze sono sottilissime e impattano principalmente sulle temperature che lo smartphone raggiunge e sulle performance di lungo periodo. Il processore di Samsung, almeno su S21 e S21+, è inizialmente più conservativo rispetto al processore di Qualcomm; tende a mentenere un profilo più basso per non scaldare eccessivamente mentre lo Snapdragon 888 di Xiaomi Mi 11 5G cerca di estrarre subito tutta la potenza bruta di cui dispone. Dopo circa 3-4 minuti di stress però la CPU di Qualcomm non ce la fa più e deve ridurre di 1/4 le performance per cercare di tenere a bada le temperature, mentre l’Exynos 2100 continua sullo stesso livello.

Dopo meno di 10 minuti la CPU di Qualcomm effettua un ulteriore taglio, questa volta al 75% delle performance mentre l’Exynos 2100 prosegue su circa l’80%.

Sul fronte batteria le differenze sono palpabili soprattutto se si prende in considerazione il Galaxy S21+; lo smartphone di Xiaomi infatti ha il demerito di non offrire più di 4 ore e mezza di display acceso (con 4600 mAh) contro le oltre 6 ore di Galaxy S21+ (che ha 4800 mAh) e le oltre 5 ore di Galaxy S21 (con 4000 mAh).

Un risultato giusto sufficiente per lo smartphone di Xiaomi che però nelle giornate di maggiore stress non garantisce un arrivo a sera inoltrata.

A vantaggio di quest’ultimo però due differenze importanti sono il supporto alla ricarica rapida fino a 55 W contro i 25 del Samsung, e la dotazione accessoristica dove Xiaomi Mi 11 5G offre un caricabatterie da 55 W in confezione insieme ad una cover trasparente, mentre Galaxy S21 e S21+ solo il cavo per ricarica e trasferimento file, il caricabatterie è incluso solo se acquistandolo su Amazon.

Connettività

Sul fronte connettività si comportano in maniera estremamente simile, senza eccellere né deludere. Comparto ricco con slot Dual Sim 5G, NFC, Wifi 6, Bluetooth 5.2 con la presenza ulteriore del trasmettitore infrarossi su Xiaomi Mi 11 5G per comandare altri dispositivi.

Dal canto suo invece Galaxy S21 e Galaxy S21+ sono dotati della certificazione contro acqua e polvere IP 68.

Entrambi gli smartphone presentano la mancanza di uno slot per MicroSD per espandere la memoria, di conseguenza valutate attentamente quale taglio di memoria cquistare.

Xiaomi Mi 11 5G vs Galaxy S21: fotocamere

Xiaomi Mi 11 5G ha un comparto fotografico formato da:

un sensore principale da 108 mpx (probabilmente il Samsung Isocel HM2) con apertura f/1.9, 26mm (grandangolare), 1/1.33”, 0.8µm, PDAF e OIS;

un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel f/2.4, 123˚, 1/3.06”, 1.12µm;

un sensore macro da 5 megapixel con autofocus;

fotocamera frontale da 20 megapixel.

Samsung Galaxy S21 e Galaxy S21+ invece:

un sensore da 12 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS;

un sensore da 64 MP, f/2.0, 29mm (teleobiettivo), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, OIS, 1.1x zoom ottico, 3x zoom ibrido;

un sensore da 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultra grandangolare), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video.

fotocamera frontale da 10 megapixel f/2.2, 26mm (grandangolare), 1/3.24”, 1.22µm, Dual Pixel PDAF.

Su questo ambito lo smartphone di Samsung vince il confronto ma è lodevole come Xiaomi si sia avvicinata ulteriormente per raggiungere la qualità del colosso coreano. Nel dettaglio lo smartphone della casa cinese soffre nel gestire i forti contrasti, non esponendo sempre correttamente la foto e presentando di conseguenza alcune zone bruciate, inoltre occasionalmente sbilancia eccessivamente la calibrazione del bianco verso il blu/verde.

Samsung d’altro canto tende a enfatizzare i colori con una saturazione superiore alla media per rendere le fotografie più accattivanti, nel complesso però offre una resa migliore.

In ambito video sono molto paragonabili: molto buona la stabilizzazione di Galaxy S21, buon quella di Mi 11 5G, quest’ultimo prevale poi durante lo zoom digitale che fa meglio rispetto al Samsung. Di seguito trovate alcune foto di confronto, ma vi consigliamo di guardare il video per apprezzare maggiormente le differenze.

MIUI 12.5 vs One UI 3.1

La base è la stessa, Android 11, ma le interfacce grafiche installate sopra cambiano praticamente tutto. Da una parte abbiamo una ottimizzata e reattiva One UI 3.1 di Samsung, dall’altra una MIUI 12 un po’ raffazzonata e che ha bisogno di una bella ripulita, ne abbiamo parlato ampiamente nella recensione di Xiaomi Mi 11 5G. Banale dire che con entrambe non troverete grosse lacune in termini di funzionalità classiche come ad esempio la possibilità di sdoppiare le applicazioni, strumenti per migliorare le performance di gioco o funzionalità di risparmio energetico per allungare l’autonomia.

Al tempo stesso mentre la MIUI offre qualche funzionalità in più ad esempio sul comparto fotografico, con alcune modalità di scatto creative come mondo parallelo, time freeze o lunghe esposizioni, potendo creare anche degli effetti creativi e molto in stile TikTok, Samsung si rivolge indubbiamente a un pubblico più business dove con la modalità DEX permette di trasformare lo smartphone in un computer portatile semplicemente collegandolo, tramite cavo o wireless, ad un monitor o una TV potendo così gestire file, cartelle, gestendo le finestre e aumentando di fatto il multistaking.

In conclusione

In conclusione Xiaomi Mi 11 5G risulta vincente nell’ambito multimediale, quindi nell’audio, e leggermente sulle performance con uno Snapdragon 888 più aggressivo; Samsung Galaxy S21 e S21+ invece hanno dalla loro un sensore di impronte più reattivo, un comparto fotografico con una resa generale migliore, la certificazione contro acqua e polvere, un software più ottimizzato ma soprattutto un’autonomia più adeguata riuscendo a coprire ampiamente la giornata lavorativa, cosa che risulta più difficile a Mi 11 5G.

Ovviamente per decidere quale scegliere dovrete fare i conti anche coi prezzi e la disponibilità dove Xiaomi Mi 11 5G è disponibile in Italia dai primi giorni di marzo a 799 Euro mentre i Samsung Galaxy S21 sono già acquistabili online e nei negozi ai prezzi di 879 Euro e 1079 Euro, grazie per alla promozione cashback di Samsung, sulla variante Plus potrete ottenere un rimborso di 100 Euro portando così il prezzo finale a 979 Euro. Oppure acquistandolo su Amazon in offerta a 983 Euro, lo pagherete in totale 883 Euro, praticamente come Galaxy S21 base.