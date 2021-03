Google Fotocamera è migliorata molto grazie a continui e mirati aggiornamenti nelle ultime settimane e adesso ce n’è un altro in roll out, versione 8.2, che porta con sé una funzione di registrazione video più veloce e comoda, utile per chi ne registra tanti.

Novità Google Fotocamera 8.2

Con la versione 8.2, in roll out attraverso il Google Play Store da oggi, Google Fotocamera consente di bloccare in esecuzione la registrazione video avviata tenendo premuto sul tasto di scatto facendo uno swipe verso sinistra, nonché di effettuare uno zoom in e out facendo uno swipe verso l’alto e il basso.

La prima volta che si utilizza questa funzione viene fuori la schermata qui sopra, che ne illustra i dettagli sia per lo swipe verso sinistra, capace di bloccare in esecuzione la registrazione video, che per quello su e giù, utile, invece, per effettuare lo zoom in e out durante la registrazione.

Download Google Fotocamera 8.2

L’aggiornamento 8.2 della Google Fotocamera è disponibile al download dal Google Play Store per i Google Pixel compatibili, tuttavia il roll out è graduale e ciò significa che potrebbero volerci alcuni giorni prima che sia disponibile per tutti quanti i modelli in circolazione.