Nella serata di ieri, è arrivato un nuovo aggiornamento, piccolo a dire la verità e col numero di versione 8.1.200.352609439, per la Google Fotocamera dei Google Pixel che porta con sé qualche accorgimento di minore importanza, ma non per questo poco gradito e utile.

Novità Google Fotocamera 8.1.200.352609439

Le novità, dando uno sguardo al changelog, non sembrano nulla di che, ma in realtà sono abbastanza utili: al di là delle info sulle modalità della stabilizzazione video, che lasciano il tempo che trovano poiché c’erano già, c’è l’introduzione dall’attivazione automatica della modalità Foto notturna, anche in modalità Fotocamera e Ritratto.

Modalità Foto notturna in modalità Ritratto e Fotocamera . Ottieni gli stessi risultati in modalità Foto notturna con luce scarsa senza cambiare modalità.

. Ottieni gli stessi risultati in modalità Foto notturna con luce scarsa senza cambiare modalità. Modalità di stabilizzazione video. Usa l’opzione Bloccata per i video di lunghe rappresentazioni se non vuoi guardare la fotocamera. Usa la modalità Attiva nei momenti impegnativi. Usa Panning cinematografico per riprese con panning senza interruzioni.

Ciò significa che d’ora in poi la modalità di scatto Foto notturna si attiverà e disattiverà automaticamente, a seconda delle condizioni di luce dell’ambiente circostante, nelle modalità di scatto Ritratto e Fotocamera; questo vuol dire che per sfruttarla non sarà più necessario ricorrere alla sua opzione dedicata tramite lo slider inferiore.

Chiaramente c’è la possibilità di decidere se Foto notturna deve agire o meno in modo automatico tramite un piccolo tastino nel menù a tendina delle opzioni, dove è possibile scegliere se utilizzare il flash, Foto notturna in automatico oppure se disattivare entrambi.

Download Google Fotocamera 8.1.200.352609439

L’aggiornamento 8.1.200.352609439 della Google Fotocamera è già disponibile al download dal Google Play Store per tutti i Google Pixel compatibili, tuttavia le novità sopraccitate sono disponibili, almeno per il momento, solamente per Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G.