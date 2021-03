Nello sconfinato mondo degli smartphone Android gli aggiornamenti software non mancano mai e quelli di oggi fanno tutti capo ai due big Samsung e Huawei.

Andiamo a scoprire quali sono i modelli interessati da questi update e soprattutto quali novità stanno ricevendo.

Samsung Galaxy M51 e Galaxy S10 Lite: le novità degli aggiornamenti

Da un po’ di tempo a questa parte, quando si parla di aggiornamenti software, è diventato quasi impossibile non trovare il nome di Samsung. Se giusto poco fa vi abbiamo raccontato dell’ultimo update arrivato in Italia sulla serie flagship Galaxy S21, questa volta ci caliamo nella fascia media con due modelli molto interessanti: Samsung Galaxy M51 e Samsung Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy M51 è stato il battery phone per eccellenza del 2020 – d’altronde con i suoi 7.000 mAh di batteria non ha lasciato scampo a nessuno – e adesso sta compiendo l’atteso passaggio ad Android 11 condito di quasi tutte le novità della One UI 3.x.

Il roll out è partito dalla Russia e la versione firmware in arrivo è di quelle imperdibili: la M515FXXU2CUB7 porta a bordo di Samsung Galaxy M51 non solo Android 11 – è il suo primo major update –, ma anche l’ultimissima One UI 3.1, anche se in versione Core, e persino le patch di sicurezza del mese di marzo 2021.

Samsung Galaxy S10 Lite segue a ruota con quasi lo stesso major update: è partito dalla Spagna il roll out dell’aggiornamento alla versione firmware G770FXXU4EUBA, che contiene in un colpo solo la One UI 3.1 – Android 11 era comunque già arrivato con la One UI 3.0 – e le patch di sicurezza del mese corrente.

Sebbene in questo caso non si tratti della versione Core della One UI, le novità presenti non sono comunque tutte quelle presenti sui flagship: la mancanza principale è sicuramente quella di DeX wireless. Si tratta comunque di una lacuna prevedibile. dato che questo modello non supporta proprio DeX fin dal lancio.

Huawei Mate 40: le novità dell’aggiornamento

Passando ai fatti di casa Huawei, il modello che si aggiorna è uno soltanto: Huawei Mate 40, il modello meno prestigioso della serie e, a differenza del Huawei Mate 40 Pro (ecco la nostra recensione), mai arrivato ufficialmente da noi.

L’ultimo aggiornamento in roll out porta Huawei Mate 40 alla versione software EMUI 11.0.0.165 SP2. Il registro delle modifiche parla esclusivamente di ottimizzazione della registrazione video in alcune scene. Purtroppo mancano maggiori dettagli sui citati miglioramenti.

Come aggiornare Samsung Galaxy M51, Samsung Galaxy S10 Lite e Huawei Mate 40

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy M51 e Samsung Galaxy S10 Lite sono attualmente in distribuzione a partire rispettivamente dalla Russia e dalla Spagna. Potete controllarne manualmente la disponibilità sul vostro dispositivo seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

Huawei Mate 40 non è mai arrivato ufficialmente dalle nostre parti, se comunque ne avete uno per le mani, potete verificare la presenza del nuovo aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiorna Sistema > Verifica Aggiornamenti“.

Possedete uno di questi modelli? Diteci nei commenti se avete già ricevuto il nuovo aggiornamento.