All’inizio di questo mese si è scoperto che la serie Samsung Galaxy S21 supporta Samsung DeX su PC in modalità wireless e pare che tale feature rientri tra quelle incluse nella versione 3.1 dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano, ossia Samsung One UI.

Ciò significa che saranno diversi gli smartphone della serie Samsung Galaxy a poter vantare tale funzionalità, ovviamente una volta che avranno ricevuto l’aggiornamento che porta Samsung One UI 3.1.

Il seguente screenshot è stato pubblicato ad esempio da un possessore di Samsung Galaxy S20 Ultra su Reddit:

Con Samsung One UI 3.1 arriva una gradita sorpresa

La descrizione del colosso coreano non lascia spazio a dubbi sulla feature: “Ottieni una potente esperienza desktop dal tuo telefono. Trasmetti DeX in modalità wireless a una TV o a un PC compatibile oppure collega il tuo telefono con un cavo a un monitor, una TV o un PC”.

Ricordiamo che Samsung DeX è il software in modalità desktop del produttore coreano, appositamente studiato per consentire agli utenti di trasformare un device della serie Galaxy S o Tab in una sorta di PC portatile, in modo da poter aumentare (e di molto) la produttività grazie ad uno schermo più grande su cui lavorare.

Samsung DeX può essere eseguito su un monitor o una TV esterni (in modalità wireless utilizzando Miracast o cablata con un adattatore da USB-C a HDMI) o come applicazione con finestra su un computer Windows o macOS (in tale ultimo caso è richiesto il download del software DeX per PC).

In sostanza, se fino a questo momento DeX per PC supportava soltanto una connessione cablata tra il dispositivo Galaxy e il computer, con l’aggiornamento a One UI 3.1 arriva il supporto anche alla modalità wireless (a condizione che i dispositivi siano collegati alla stessa rete wireless), con un deciso miglioramento dell’esperienza di utilizzo.

