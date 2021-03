Google Family Link consente ai bambini di utilizzare un dispositivo Android con la supervisione dei genitori, ma la soluzione presenta alcune limitazioni troppo drastiche.

I genitori possono impostare limiti rigorosi per l’utilizzo delle app e l’orario per la modalità bed time, tuttavia le limitazioni coinvolgono tutte applicazioni, anche quelle necessarie per i compiti, la comunicazione con i genitori e la didattica a distanza.

Sembra che Google si stia finalmente occupando della questione attraverso l’implementazione di una nuova opzione “Consenti sempre” che permette di escludere alcune app dalle limitazioni in Family Link.

Google Family Link permette di escludere specifiche app dalle limitazioni

A differenza dell’opzione esistente “Senza limiti”, le app impostate come “Consenti sempre” non vengono conteggiate nel limite di tempo di utilizzo totale da parte dei bambini e sono disponibili anche in caso di esaurimento delle ore di utilizzo consentite, a condizione che il genitore abbia configurato un limite di tempo per tutte le app, tuttavia questa opzione non si estende oltre l’orario impostato per andare a dormire.

Sebbene questa novità sia più che gradita, ci sono molte cose che Google deve migliorare affinché le funzionalità di Family Link possano essere veramente utili.

Ad esempio non è ancora possibile impostare limiti o eccezioni per gruppi di app, inoltre i limiti di tempo continuano a essere applicati a tutti i dispositivi di un bambino, quindi le ore consumate su un Chromebook per motivi scolastici potrebbero erodere il suo tempo disponibile per giocare su uno smartphone o un tablet, quando le app non sono appositamente escluse con la nuova opzione.

Per verificare se la funzionalità è presente sui vostri dispositivi potete provare ad aggiornare l’app Google Family Link per i genitori tramite il Play Store utilizzando il badge sottostante.

