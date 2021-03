Google Foto sta ottenendo due nuove raccolte che vengono generate automaticamente dall’IA del servizio di Google: il meglio dell’inverno 2020 e i migliori scatti catturati nei boschi.

Queste nuove raccolte si aggiungono ai migliori scatti del 2020 e alle nuove funzioni avanzate per l’editor di foto e video introdotte il mese scorso.

Google Foto raccoglie i migliori scatti dell’inverno e nei boschi

Nella prima raccolta “Best of Winter 2020” sembrano essere inclusi principalmente panorami innevati e foto a tema natalizio, mentre la collezione “In the woods” è incentrata sulla natura e in particolare sui panorami boschivi.

Questa collezione potrebbe essere composta da foto che non vengono proposte spesso da Google Foto, ma gli utenti che hanno in archivio molte immagini con foreste e aree boschive dovrebbero vedere questa raccolta da oggi quando aprono l’app.

Lo stesso discorso vale per coloro che hanno realizzato un certo numero di foto questo inverno, i quali dovrebbero iniziare a vedere la raccolta con i migliori scatti in Google Foto.

Queste due raccolte dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti. Per verificare la loro presenza potete aggiornare l’app Google Foto alla versione più recente tramite il badge sottostante.

