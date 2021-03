Nonostante SwiftKey sia da anni una delle tastiere più utilizzate sugli smartphone Android, l’app presenta un fastidioso bug su Google Pixel 4 e Pixel 4 XL da quando sono stati lanciati nel 2019.

Il pratico gesto di scorrimento per cancellare non funziona da oltre un anno, ma ora Microsoft ha finalmente deciso di occuparsi della questione.

Swiftkey beta sistema il gesto per cancellare su Google Pixel 4 e 4 XL

L’ultimo aggiornamento della versione beta di SwiftKey suggerisce che una soluzione adeguata per il problema è in dirittura di arrivo per tutti.

Il pratico gesto per cancellare non funziona come previsto nella maggior parte dei casi, tuttavia il team di SwiftKey ha riconosciuto che questo problema era specifico per gli smartphone Google Pixel 4 e 4 XL nel 2019, ma da allora non si è occupato del problema.

Con il rilascio dell’ultima beta SwiftKey ha finalmente corretto questo bug, inoltre il traduttore non va più in crash se il dispositivo viene ruotato quando si utilizza lo strumento linguistico.

Nell’attesa che questi bug fix raggiungano la versione stabile potete installare SwiftKey beta v7.7.4.6 tramite il Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando il relativo APK da APK Mirror.