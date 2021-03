Google è costantemente impegnato a lavorare su una quantità infinita di applicazioni, piattaforme e sistemi differenti. In questa news andiamo a scoprire diverse novità che riguardano alcuni dei prodotti più importanti di Google.

L’app di Google TV svela alcune novità

Grazie al teardown dell’APK della versione 4.25 dell’applicazione di Google TV, scopriamo che l’intenzione di Google è quella di mandare definitivamente in pensione l’applicazione Android TV Remote Control. Da alcune informazioni scoperte all’interno dell’APK, infatti, è possibile notare che permetterà agli utenti di controllare gli smart TV con Google TV dal proprio smartphone.

<string name=”left_dpad_button_content_description”>move left</string>

<string name=”content_desc_enter_button”>enter</string>

<string name=”back_dpad_button_content_description”>back</string>

<string name=”searching_for_devices_hint”>Make sure the Android TV is in the same Wi-Fi or Ethernet network.</string>

<string name=”searching_for_devices_on_network_and_bluetooth”>Searching for Android TV on [YourNetworkName] and Bluetooth</string>



Tramite l’app, che dovrebbe offrire il collegamento allo smart TV tramite Bluetooth o Wi-Fi, l’utente potrà sfruttare i classici tasti fisici di un telecomando ma direttamente sul proprio smartphone.

Nuove watchface in arrivo su Nest Hub

Un utente Reddit ha scoperto che Google sarebbe pronta ad offrire tre nuove watchface per i dispositivi Google Nest Hub. Gli smart display del colosso di Mountain View hanno da sempre 8 watchface da utilizzare per mostrare l’ora e altre informazioni, ma sembra proprio che l’azienda voglia offrire maggiore libertà di personalizzazione ai propri utenti.

È possibile notare quindi la presenza delle watchface “Timeless” nelle varianti chiara e scura, così come la watchface “Weather” che introduce anche alcune informazioni circa le condizioni meteorologiche attuali e la temperatura esterna.

Secondo le informazioni condivise dall’utente, sembra che sia attualmente impossibile impostare le watchface, segno che Google non è ancora pronto a renderle disponibili per i propri utenti.

Spunta una nuova playlist su YouTube Music

Anche YouTube Music sta lavorando ad una nuova feature per i propri utenti, e dobbiamo ringraziare nuovamente un utente Reddit per averci dato modo di scoprire di cosa si tratta. Secondo quanto pubblicato dall’utente u/Iordbrack, “durante la riproduzione di un brano dalla libreria e successivamente nella mia cronologia ho trovato questo elemento Library Tracks che è una playlist automatica con tutti i brani nella mia libreria.”

Com’è possibile notare dall’immagine soprastante, la playlist racchiude l’intera libreria dei brani presenti nell’app di Google, con tanto di possibilità di scaricarla in locale (per l’ascolto in offline), avviarne la riproduzione in modalità casuale e molto altro. Purtroppo, però, come sottolineato dall’utente stesso, la playlist non può essere visualizzata direttamente in quanto porta all’errore 404, ma è però possibile gestirla in modalità offline.

Non abbiamo informazioni su quanto Library Tracks sarà disponibile a tutti, ma è probabile che verrà rilasciata nelle prossime settimane.

La chat vocale di Stadia in arrivo su Android

Google Stadia, ancora oggi, non permette agli utenti Android di entrare all’interno di una chat vocale. La piattaforma di gaming online supporta la feature su tutti i dispositivi in grado di utilizzare Google Stadia, come Chromecast, il web e anche iOS, ma incredibilmente non sui dispositivi Android.

Fortunatamente, però, come scoperto all’interno del teardown dell’APK relativo alla versione 3.5 di Google Stadia, il team di sviluppo ha aggiunto la seguente stringa di codice che fa esplicitamente riferimento all’arrivo del supporto alle chat vocali su Android (tramite WebRTC):

Java_com_google_chrome_cloudcast_client_androidtv_partychat_PartyChatPluginService_nativeClose

All’interno dell’APK sono stati inoltre scoperti nuovi riferimenti ad alcuni scherzi per il pesce d’aprile:

Please install an additional 640 kB of RAM in your controller to play this game

Mesh must have holes at least 7mm in diameter for optimal gameplay experience. Also, make sure that any nearby wheels are spinning at no more than 20 RPM.

Sorry, this code can only be redeemed after January 20th, 2038.



Non è ancora chiaro in che modo questi e altri testi verranno visualizzati a schermo utilizzando Google Stadia, ma è chiaro che lo scopriremo nelle prossime settimane.