A qualche settimana dalla presentazione a livello globale arriva anche in Italia Xiaomi Mi 11 5G, il primo smartphone a utilizzare lo Snapdragon 888 e capace di sorprendere in positivo come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Due le colorazioni a disposizione degli utenti italiani (Midnight Grey e Horizon Blue), così come due sono le varianti di memoria. E due sono anche i canali di vendita a cui rivolgersi per l’acquisto immediato, mentre nei prossimi giorni l’offerta sarà ampliata. Ecco tutto quello che c’è da sapere nel dettaglio.

Come acquistare Xiaomi Mi 11 5G in Italia

Della scheda tecnica vi abbiamo già parlato ripetutamente, fin dal lancio della versione cinese, per cui parleremo solo dell’offerta commerciale, decisamente molto interessante. Confermati i prezzi ufficiali che vi avevamo anticipato qualche giorno fa, 799,90 euro per la versione 8-128 GB e 899,90 euro per la versione 8-2546 GB, sono le varie promozioni a tenere banco.

Con Movie Magic, valida fino al 7 marzo nei punti vendita fisici e online di Mi Store Italia, potrete acquistare Xiaomi Mi 11 5G insieme a un prodotto a scelta tra Xiaomi Mi Watch, Xiaomi Mi TV 4s 43″ o Xiaomi Mi Compact Projector pagando solo l’IVA, come vi abbiamo anticipato qualche ora fa.

Acquistando Xiaomi Mi 11 5G su mi.com a partire dalle 13 di domani 2 marzo, e fino al 14 marzo, potrete ottenere altri imperdibili vantaggi: uno Xiaomi Mi Watch in regalo, uno sconto immediato di 150 euro alla conferma dell’acquisto e un conteggio doppio dei Mi Point per ottenere ulteriori sconti sui prossimi acquisti.

Per chi possiede uno smartphone da permutare è attivo il nuovo servizio trade-in che oltre alla valutazione del proprio smartphone usato (visitate questa pagina per saperne di più) offre un buono sconto di 50 euro per l’acquisto di Xiaomi Mi 11 5G, valido solo su mi.com e accessibile esclusivamente da computer.

A partire dalla mezzanotte di domani 2 marzo inoltre, Xiaomi Mi 11 5G sarà in vendita anche su Amazon e per due settimane sarà possibile acquistarlo in 12 rate senza costi aggiuntivi, con uno sconto a carrello di 150 euro e, fino al 21 marzo, con Xiaomi Mi Watch in omaggio. Per tutti i dettagli visitate, da domani notte, questa pagina.

Da lunedì 8 marzo invece Xiaomi Mi 11 5G sarà in vendita prezzo le principali catene di elettronica di consumo e con i principali operatori telefonici. Anche in questo caso gli utenti che acquisteranno il nuovo flagship entro il 21 marzo riceveranno in omaggio uno Xiaomi Mi Watch.

Segnaliamo inoltre che su Mi 11 è presente una garanzia di due anni e che è previsto un servizio di riparazione o sostituzione gratuita dello schermo entro i primi 12 mesi dall’acquisto.