La fotocamera con zoom ottico 10x che si trova solo sul retro di Samsung Galaxy S21 Ultra a breve potrebbe essere impiegata da altri OEM, inoltre i test del chipset Exynos 2200 stanno fornendo interessanti risultati in termini di prestazioni.

Samsung venderà ad altri OEM lo zoom ottico 10x di Galaxy S21 Ultra

Samsung ha intenzione di rendere disponibile il suo straordinario zoom ottico 10x anche ad altri produttori di smartphone, in quanto Samsung Electro-Mechanics ha confermato oggi che sta già fornendo il modulo agli OEM, oltre a rinnovare l’interesse per il mercato automobilistico.

Ciò suggerisce che Samsung ha l’ambizione di diventare uno dei più grandi fornitori di sensori ottici per le case automobilistiche, anche se non è chiaro come il modulo della fotocamera con zoom a doppia piegatura esistente possa essere impiegato per questo segmento.

Il SoC Exynos 2200 potrebbe superare l’A14 di Apple nella grafica

Secondo le ultime indiscrezioni Samsung sta sviluppando due versioni del SoC Exynos 2200: una per i dispositivi mobili Android e l’altra per il segmento dei notebook. Presumibilmente i chip condivideranno un’architettura simile, ma ciascuno sarà ottimizzato per i rispettivi device.

Gli esperti di settore si aspettano che la versione progettata per laptop sarà circa il 20% più veloce rispetto alla versione per smartphone e tablet, tuttavia quest’ultima potrebbe diventare un rivale degno del chip Apple A14 Bionic.

La fonte afferma che l’Exynos 2200 per dispositivi mobili fornirà prestazioni della CPU migliori del 25% e performance grafiche 2,5 volte superiori rispetto all’Exynos 2100, inoltre questo chipset potrebbe offrire il doppio delle prestazioni rispetto all’Apple A14 in termini di grafica.

D’altra parte Apple sta probabilmente sviluppando il successore dell’A14, ma molti fan di Samsung ripongono grandi speranze nel primo chipset del colosso sudcoreano che sfrutterà la grafica AMD.

