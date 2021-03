In queste ultime settimane ci siamo ritrovati molto spesso a parlare della nuova attesa gamma di smartphone top di gamma di OnePlus, ed in queste ore un inedito leak ci offre alcune informazioni in più su quanto potremo aspettarci nelle prossime settimane.

Le colorazioni della serie OnePlus 9

Secondo alcune informazioni pubblicate da Ishan Agarwal, l’azienda cinese dovrebbe presentare almeno quattro device durante l’evento di marzo: OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9R e OnePlus Watch. OnePlus 9R, una probabile versione economica vista giusto qualche ora fa, dovrebbe montare un pannello da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con refresh da 90 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 690, 8 GB di RAM, sensore principale da 64 MP ed una batteria da 5000 mAh.

Ulteriori leak sulla gamma di OnePlus fanno riferimento ad alcune informazioni prelevate da un APK dell’azienda, nello specifico sulle colorazioni e sui nomi in codice degli smartphone:

OnePlus 9: nome in codice “lemonade”, colorazioni Astral Black, Artick Sky e Winter Mist;

OnePlus 9 (T-Mobile): nome in codice “lemonadet”, colorazioni Astral Black e Winter Mist;

OnePlus 9 (Verizon): nome in codice “lemonadev”, colorazioni Glass Black e una colorazione con gradienti di viola;

OnePlus 9 Pro: nome in codice “lemonadep”, colorazioni Stellar Black, Forest Green e Morning Mist;

OnePlus 9 Pro (T-Mobile), nome in codice “lemonadept”, colorazione Morning Mist.

Gli ultimi leak su Samsung Galaxy M42

Diverse fonti indicano che Samsung Galaxy M42 sarà il prossimo battery-phone del colosso sudcoreano, il cui lancio in Europa è atteso per quest’anno con almeno tre colorazioni. Con il codice prodotto SM-M425F, Samsung Galaxy M42 è atteso con un sensore ISOCELL GW3 da 64 MP, un sensore grandangolare da 8 MP ed un sensore frontale da 32 MP. Frontalmente dovrebbe trovare posto un pannello AMOLED a 90 Hz, mentre la batteria sarebbe da ben 6000 mAh. Per quanto riguarda la varianti cromatiche, si parla di tre colorazioni: nera, bianca e blu.

In copertina OnePlus 8