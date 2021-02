Un nuovo leak sulla serie 9 degli smartphone OnePlus, (che dovrebbe essere presentata ufficialmente nelle prossime settimane) ha reso pubblici alcuni screenshot dell’app fotocamera e della sezione “Info telefono” delle impostazioni del 9 Pro. La serie 9 del produttore cinese dovrebbe essere composta da 3 modelli: OnePlus 9, 9 Pro e un modello più economico, che probabilmente si chiamerà 9E, 9R o 9 Lite.

Importanti novità per la fotocamera

La fonte di questo leak sono i ragazzi di Techmaniacs.gr e nei loro screenshot possiamo notare alcuni attesi cambiamenti e novità gradite, soprattutto nel comparto fotocamera.

Le immagini mostrano come il OnePlus 9 Pro dovrebbe avere 4 fotocamere posteriori con risoluzione da 48, 50, 8 e 2 Megapixel, mentre anteriormente dovrebbe avere una sola fotocamera. Anche l’app fotocamera dovrebbe essere stata parzialmente ridisegnata. Il menù impostazioni dovrebbe essere accessibile sulla parte superiore, con dei toggle rapidi dedicati alla selezione del framerate, risoluzione e rapporto d’aspetto. Lo smartphone dovrebbe supportare anche la registrazione di video in 8K 30 fps e 4K 120 fps.

OnePlus 9 Pro dovrebbe essere equipaggiato da uno Snapdragon 888 e nel caso di questo esemplare dovremmo trovare 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Il display dovrebbe essere un Fluid AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz. Non dovrebbe essere disponibile lo slot di espansione di memoria, quindi niente supporto alle card Micro SD. Dagli screenshot possiamo anche notare che il nuovo modello dovrebbe essere lanciato con OxygenOS 11, la skin di Android 11 con la quale OnePlus ha fatto molto discutere, sia in positivo che in negativo.

OnePlus non ha presentato un “8T Pro” lo scorso anno, gli analisti e i fan del brand quindi si aspettano novità importanti e sostanziose per quanto riguarda questo nuovo device, che non può permettersi di risultare deludente in quanto top di gamma assoluto dell’azienda. Il produttore sta attraversando una fase sicuramente positiva e con buona probabilità anche questa serie di prodotti si riveleranno di ottima qualità.