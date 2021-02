Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Amazon Music ha finalmente deciso di portare questo popolare servizio di streaming sulle piattaforme set-top box di Google, ossia Google TV (disponibile sull’ultima generazione di Google Chromecast) e Android TV.

La nuova app di Amazon Music funzionerà in modo simile a quella che è già disponibile su altri dispositivi: gli abbonati ad Amazon Music Unlimited (che ha un costo di 9,99 euro al mese per i nuovi clienti o 7,99 euro per i membri Prime) potranno accedere alla libreria musicale completa, con un’esperienza che ricorda quella di Spotify o Apple Music.

I membri Prime regolari avranno accesso ad un elenco curato di brani e playlist mentre gli utenti senza abbonamento avranno accesso alle opzioni supportate dalla pubblicità.

Amazon Music sbarca con un’app su Google TV e Android TV

Per gli utenti dei vari dispositivi basati sulla piattaforma di Google questa nuova app non rappresenta di certo una rivoluzione, in quanto possono già contare su altre soluzioni di questo tipo alternative ai servizi del colosso di Mountain View (come, ad esempio, Spotify o Tidal) ma gli abbonati al servizio musicale di Amazon saranno contenti di avere un’opportunità in più per sfruttarlo.

L’arrivo di questa nuova app di Amazon Music sui dispositivi Google TV e Android TV conferma inoltre che ormai i due colossi statunitensi, che tra il 2017 e il 2018 hanno portato avanti alcune controversie relative ai rispettivi servizi, ormai si sono riappacificati, probabilmente capendo che una collaborazione (anche se limitata ad alcuni aspetti) è comunque più proficua di uno scontro aperto.

La nuova app di Amazon Music è già disponibile in alcuni mercati selezionati, come l’Italia, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, il Brasile, il Messico, la Germania, la Francia, la Spagna, l’India, il Giappone e l’Australia. L’app è anche disponibile per Android sul Google Play Store.

Non ci resta altro da fare che augurare ai possessori dei dispositivi supportati un buon divertimento.