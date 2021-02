Il mercato dei prodotti ricondizionati rappresenta una ottima possibilità per i clienti di accaparrarsi ottimi prodotti a prezzi decisamente più accattivanti rispetto al solito, con tutte le garanzie che contraddistinguono i prodotti acquistati come nuovi.

Da oggi, questa possibilità viene offerta anche da Google

Sul Google Store infatti è possibile acquistare tre nuovi prodotti ricondizionati, con degli ottimi sconti dedicati:

Il primo dispositivo è il termostato Nest Learning Thermostat, disponibile fin da subito al prezzo di 159 dollari, dunque con uno sconto complessivo di 90 dollari.

Chiaramente è ancora un prezzo elevato se paragonato al “suo fratello minore” Nest Thermostat, dato il suo prezzo di listino “da nuovo” di 129 dollari, ma la differenza di prezzo è giustificata dalle features di cui gode il Nest Learning Thermostat. Infatti la possibilità di memorizzare, grazie a un processo di Machine Learning, tutte le nostre routines e riadattarle ai vari dispendi energetici è infatti una prerogativa solo del Nest Learning Thermostat.

Il secondo prodotto aggiunto al Google Store tra i ricondizionati è la Nest Hello doorbell camera, disponibile al prezzo di 149 dollari, invece di 229 dollari.

Ricordiamo che si tratta di una videocamera di sorveglianza che integra un campanello che è in grado, tra le sue varie funzioni, di monitorare chiunque si avvicini alla porta di casa, tenere traccia di chi ha suonato alla porta e addirittura può verificare se è stata effettuata o meno una consegna, verificando inoltre se qualcuno dovesse aver malauguratamente preso il nostro pacco.

Per ultimi, ma non come meno importanti, Google ha incluso in questa serie di prodotti ricondizionati anche i devices Nest WiFi.

In questo caso l’azienda statunitense offre due diverse possibilità:

Per chi ha bisogno di acquistare il suo primo sistema Mesh WiFi è disponibile un Bundle da 3 prodotti: Nest WiFi three-pack, che comprende il router di base e due access point con i quali è possibile coprire circa 1.600 metri quadri d’area, a soli 239 dollari rispetto al prezzo di listino di 349 dollari.

è disponibile un Bundle da 3 prodotti: Nest WiFi three-pack, che comprende il router di base e due access point con i quali è possibile coprire circa 1.600 metri quadri d’area, a soli 239 dollari rispetto al prezzo di listino di 349 dollari. Per chi invece un Nest WiFi lo possiede già, ma ha semplicemente bisogno di aggiungere un nuovo access point per ampliare il range del segnale WiFi in casa, è possibile acquistare un singolo Nest WiFi Point a 99 dollari, con uno sconto di 50 dollari rispetto al prezzo solito.

Prima di oggi, l’unico prodotto Google ricondizionato presente sullo store era il Google Pixel 3. Google sembra aver leggermente cambiato tendenza e molto probabilmente la sezione dei prodotti ricondizionati vedrà sempre incrementato il numero di prodotti a disposizione, ma staremo a vedere!